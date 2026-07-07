Домашнє морозиво "Снікерс": рецепт із солоною карамеллю, арахісом і шоколадом

морозиво «Снікерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

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Морозиво, яке на смак нагадує улюблений шоколадний батончик, але готується вдома з натуральних інгредієнтів, — саме той десерт, який хочеться повторювати знову й знову. На своїй сторінці фудблогерка Valeriia Veligura запевняє, що після цього рецепта можна забути про всі інші варіанти домашнього морозива.

Інгредієнти

Для солоної карамелі

цукор — 115 г

вершкове масло — 50 г

сіль — ½ ч. л

вершки — 80 мл

смажений арахіс — 65 г

Для вершкового «пломбіру»

вершки — 250 мл

згущене молоко — 80 мл

Для глазурі

шоколад — близько 400 г

морозиво «Снікерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготування

Спочатку приготуйте карамель. На середньому вогні розтопіть цукор до золотистого кольору. Додайте м’яке вершкове масло, сіль і добре перемішайте. Потім влийте гарячі вершки, ще раз ретельно перемішайте масу, зніміть із вогню та залиште до повного охолодження. Після цього додайте смажений арахіс і перемішайте. Для пломбіру добре охолоджені вершки збийте міксером на максимальній швидкості до загущення. Додайте згущене молоко та продовжуйте збивати, поки маса не стане пишною та щільною. Далі сформуйте морозиво. Наповніть форми вершковою масою так, щоб утворилися бортики. У центр викладіть карамель із арахісом, а зверху закрийте начинку ще одним шаром пломбіру. Поставте морозиво у морозильну камеру до повного застигання. Найкраще залишити його на ніч. Коли десерт добре замерзне, занурте кожне морозиво у розтоплений шоколад і знову поставте у морозильну камеру ще на 5–10 хв, щоб глазур повністю застигла.

Домашнє морозиво «Снікерс» — той випадок, коли десерт має ефектний вигляд, а смакує не гірше за улюблені магазинні ласощі.

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