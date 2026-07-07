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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Домашнє морозиво "Снікерс": рецепт із солоною карамеллю, арахісом і шоколадом

Якщо ви давно шукали десерт, який поєднує вершковий пломбір, тягучу солону карамель, хрусткий арахіс і хрустку шоколадну глазур, ми його знайдений.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
морозиво "Снікерс" instagram.com/yummy.lera

морозиво «Снікерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Морозиво, яке на смак нагадує улюблений шоколадний батончик, але готується вдома з натуральних інгредієнтів, — саме той десерт, який хочеться повторювати знову й знову. На своїй сторінці фудблогерка Valeriia Veligura запевняє, що після цього рецепта можна забути про всі інші варіанти домашнього морозива.

Інгредієнти

Для солоної карамелі

  • цукор — 115 г

  • вершкове масло — 50 г

  • сіль — ½ ч. л

  • вершки — 80 мл

  • смажений арахіс — 65 г

Для вершкового «пломбіру»

  • вершки — 250 мл

  • згущене молоко — 80 мл

Для глазурі

  • шоколад — близько 400 г

морозиво «Снікерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

морозиво «Снікерс» instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготування

  1. Спочатку приготуйте карамель. На середньому вогні розтопіть цукор до золотистого кольору.

  2. Додайте м’яке вершкове масло, сіль і добре перемішайте.

  3. Потім влийте гарячі вершки, ще раз ретельно перемішайте масу, зніміть із вогню та залиште до повного охолодження.

  4. Після цього додайте смажений арахіс і перемішайте.

  5. Для пломбіру добре охолоджені вершки збийте міксером на максимальній швидкості до загущення.

  6. Додайте згущене молоко та продовжуйте збивати, поки маса не стане пишною та щільною.

  7. Далі сформуйте морозиво. Наповніть форми вершковою масою так, щоб утворилися бортики.

  8. У центр викладіть карамель із арахісом, а зверху закрийте начинку ще одним шаром пломбіру.

  9. Поставте морозиво у морозильну камеру до повного застигання. Найкраще залишити його на ніч.

  10. Коли десерт добре замерзне, занурте кожне морозиво у розтоплений шоколад і знову поставте у морозильну камеру ще на 5–10 хв, щоб глазур повністю застигла.

Домашнє морозиво «Снікерс» — той випадок, коли десерт має ефектний вигляд, а смакує не гірше за улюблені магазинні ласощі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
162
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