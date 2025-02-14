Домашнє шоколадне масло: смачний рецепт родом із дитинства

Шоколадне масло — справжня смакота, яка дарує теплі спогади з дитинства. Його ніжний аромат з нотками апельсина та кориці здатен повернути у часи, коли кожен ранок починався зі шматочка запашного свіжого хліба, щедро змащеного шоколадним маслом.

На сторінці yummy.lera поділилися простим рецептом, як приготувати цю неймовірну смакоту у домашніх умовах. І головне — жодних консервантів, лише натуральні інгредієнти. Таке масло стане ідеальним доповненням до тостів, булочок або навіть круасанів.

Інгредієнти Шоколад 100 г Вершкове масло 200 г Цедра апельсина 1 шт. Кориця ½ ч. л Какао 20 г

Приготування

Для початку доведіть воду у каструлі до кипіння, а потім зменшіть вогонь. Зверху поставте металеву чи скляну ємність із подрібненим шоколадом так, щоб вона не торкалася води. Поступово розтопіть шоколад, постійно помішуйте його, щоб він перетворився на однорідну масу. Коли шоколад повністю розтане, додайте м’яке вершкове масло. Продовжуйте тримати масу на водяній бані, поки масло не з’єднається з шоколадом, утвориться шовковиста текстура. Зніміть суміш із вогню та додайте цедру апельсина, корицю та какао. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Ви одразу відчуєте чарівний аромат апельсина та кориці, це додасть маслу неповторного смаку. Дайте маслу охолонути до кімнатної температури. Потім перелийте його у форму. Найкраще використовувати силіконову чи пластикову, адже з неї легше дістати застигле масло. Поставте його у холодильник на 2-3 години до повного застигання.

Поради:

Якщо ви хочете зберегти форму масла і легко його вийняти, заморожуйте його у морозильній камері ніч. Після цього вийміть масло з форми та залиште у холодильнику ще на кілька годин для розмороження.

Замість кориці можна використати ванільний екстракт.

Поекспериментуйте з шоколадом: білий шоколад додасть вершкової солодкості, а чорний — насиченої гіркуватості.

Домашнє шоколадне масло — це ідеальна можливість подарувати собі та близьким радість, зануритися у світ смаків, які нагадують дитинство. Ваша кухня наповниться теплом, ароматами шоколаду та апельсина, а кожен сніданок стане маленьким святом.

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