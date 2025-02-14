Домашнє шоколадне масло: смачний рецепт родом із дитинства

Шоколадне масло — справжня смакота, яка дарує теплі спогади з дитинства. Його ніжний аромат з нотками апельсина та кориці здатен повернути у часи, коли кожен ранок починався зі шматочка запашного свіжого хліба, щедро змащеного шоколадним маслом.
На сторінці yummy.lera поділилися простим рецептом, як приготувати цю неймовірну смакоту у домашніх умовах. І головне — жодних консервантів, лише натуральні інгредієнти. Таке масло стане ідеальним доповненням до тостів, булочок або навіть круасанів.
Інгредієнти
- Шоколад
- 100 г
- Вершкове масло
- 200 г
- Цедра апельсина
- 1 шт.
- Кориця
- ½ ч. л
- Какао
- 20 г
Приготування
- Для початку доведіть воду у каструлі до кипіння, а потім зменшіть вогонь. Зверху поставте металеву чи скляну ємність із подрібненим шоколадом так, щоб вона не торкалася води. Поступово розтопіть шоколад, постійно помішуйте його, щоб він перетворився на однорідну масу.
- Коли шоколад повністю розтане, додайте м’яке вершкове масло. Продовжуйте тримати масу на водяній бані, поки масло не з’єднається з шоколадом, утвориться шовковиста текстура.
- Зніміть суміш із вогню та додайте цедру апельсина, корицю та какао. Ретельно перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Ви одразу відчуєте чарівний аромат апельсина та кориці, це додасть маслу неповторного смаку.
- Дайте маслу охолонути до кімнатної температури. Потім перелийте його у форму. Найкраще використовувати силіконову чи пластикову, адже з неї легше дістати застигле масло.
- Поставте його у холодильник на 2-3 години до повного застигання.
Поради:
- Якщо ви хочете зберегти форму масла і легко його вийняти, заморожуйте його у морозильній камері ніч. Після цього вийміть масло з форми та залиште у холодильнику ще на кілька годин для розмороження.
- Замість кориці можна використати ванільний екстракт.
- Поекспериментуйте з шоколадом: білий шоколад додасть вершкової солодкості, а чорний — насиченої гіркуватості.
Домашнє шоколадне масло — це ідеальна можливість подарувати собі та близьким радість, зануритися у світ смаків, які нагадують дитинство. Ваша кухня наповниться теплом, ароматами шоколаду та апельсина, а кожен сніданок стане маленьким святом.
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