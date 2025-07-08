ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
4 хв

Домашнє вино з порічок: рецепт ароматного напою з трьох інгредієнтів та варіант на горілці

Як зробити домашнє вино з порічок

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Вино з порічок

Вино з порічок

Приготування домашнього вина може стати захопливим процесом, особливо коли йдеться про ягоди. Вино з порічок — це ароматний, легкий і надзвичайно приємний напій, який точно вартий вашої уваги. Він має ненав’язливий смак і є абсолютно природним продуктом. Завдяки простоті рецепта, ви зможете почаклувати над цим напоєм, маючи лише три основні інгредієнти та трохи терпіння. А для тих, хто шукає швидший спосіб отримати смачний напій, існує варіант з додаванням горілки.

Що знадобиться для приготування вина з порічок

Для створення порічкового вина можна використовувати червоні, білі порічки або їхню суміш. Ключовий момент у підготовці ягід — це не мити їх. На шкірці порічок знаходяться природні дикі дріжджі, які є основними рушіями процесу ферментації (бродіння). Завдяки ним, ми додаємо лише цукор, і вино починає бродити самостійно. Вже восени ви зможете насолоджуватися результатом своєї праці.

Для приготування класичного варіанту вина знадобиться певне начиння: емальовані або пластикові відра (з харчового пластику), де відбуватиметься початкове бродіння, а також сито або друшляк, марля. Для подальших етапів знадобляться дві трилітрові банки та дві спеціальні кришки для вина (гідрозатвори) або дві стерильні медичні рукавички з аптеки та гумки для їх кріплення. У цьому рецепті ми також використовуватимемо макуху — залишки ягід після віджимання соку, оскільки вона ще містить багато корисних речовин.

Покроковий рецепт класичного вина з порічок

Ось покроковий опис приготування вина з порічок, який допоможе вам створити цей чудовий напій.

Інгредієнти

  • Червоні порічки — 1.5 кг

  • Тепла вода — 1.5 л

  • Цукор — 1 кілограм 200 грамів

Процес приготування

  1. Насамперед, переберіть порічки, відокремлюючи їх від гілочок. Пам’ятайте, мити ягоди не потрібно. Після перебирання подрібніть їх у блендері до однорідної консистенції, щоб вийшло ягідне пюре.

  2. Візьміть 400 грамів цукру (це приблизно півлітрова банка) і розчиніть його у 1,5 літрах теплої води. Добре перемішайте цю цукрову воду з перетертими порічками. Отриману суміш перелийте у підготовлене відро і накрийте кришкою.

  3. Залиште порічкову масу бродити у відрі протягом чотирьох днів за кімнатної температури. Протягом цього часу необхідно двічі на день перемішувати вміст дерев’яною ложкою. Важливо використовувати саме дерев’яну ложку, а не металеву.

  4. Після чотирьох днів активного бродіння візьміть сітку або друшляк і застеліть його марлею. Обережно процідіть порічковий сік через цю конструкцію, ретельно відтискаючи всю рідину з ягідної макухи.

  5. Отриману ягідну макуху не викидайте. Залийте її 0,5 літра теплої води і ретельно перемішайте. Ця вода вбере корисні речовини, які ще залишилися у макусі. Потім цей розчин долийте до вже процідженого порічкового соку. Отримане майбутнє вино розподіліть по двох трилітрових банках. Кожна банка наповниться приблизно наполовину. Після цього долийте в кожну банку чисту воду майже «по плечі», що становить приблизно 1-1,5 півлітрові банки води на кожну трилітрову банку.

  6. Надіньте на горловини банок спеціальні кришки для вина (гідрозатвори). Якщо таких кришок немає, можна використати медичну гумову рукавичку, попередньо проколовши голкою невелику дірочку в одному з її пальців. Ретельно закріпіть рукавичку на банці. Відставте банки у темне місце при кімнатній температурі.

  7. За кімнатної температури вино має бродити приблизно місяць. Протягом цього місяця, щотижня (тобто всього чотири рази), необхідно всипати по 100 грамів цукру в кожну банку.

  8. Після завершення місячного бродіння процідіть вино від утвореного осаду. Обережно перелийте його в чисті банки і перенесіть у льох або інше прохолодне місце для дозрівання на 2-3 місяці. Упродовж періоду дозрівання, за потреби, знімайте «шум» (піну або тонкий шар) з поверхні вина.

Після всіх цих етапів ваше домашнє вино з порічок буде готове, і настане час насолодитися його унікальним смаком.

Вино з порічки: швидкий рецепт з горілкою

Для тих, хто бажає отримати ароматний напій з порічок без тривалого процесу бродіння, існує простий рецепт з додаванням горілки. Це дозволяє скоротити час приготування та отримати смачний напій значно швидше.

Інгредієнти

  • Ягоди порічки — 300 г

  • Цукор: 150 г

  • Горілка: 0,5 л

  • Вода: 0,5 л

Приготування

  1. Ретельно переберіть ягоди порічки, очистьте їх від гілочок та будь-якого бруду.

  2. Пересипте підготовлені порічки у чисту банку, додайте до них цукор. Закрийте банку кришкою.

  3. Добряче струсніть банку, щоб цукор почав змішуватися з ягодами. Потім додайте горілку та воду. Знову добре все перемішайте струшуванням.

  4. Зберігайте отриману суміш у теплому місці протягом 14-16 днів. Протягом цього періоду, кожні 3-4 дні напій потрібно ретельно збовтувати, щоб забезпечити рівномірне настоювання.

  5. Через два-три тижні процідіть напій, відокремлюючи рідину від ягід. Перелийте готовий напій у чисті пляшки та щільно закоркуйте їх.

  6. Для повного розкриття смаку та аромату рекомендується витримати вино ще на два-три місяці в прохолодному, темному місці. Після цього напій готовий до вживання. Смачного!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie