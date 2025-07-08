Домашнє вино з порічок: рецепт ароматного напою з трьох інгредієнтів та варіант на горілці

Вино з порічок

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Приготування домашнього вина може стати захопливим процесом, особливо коли йдеться про ягоди. Вино з порічок — це ароматний, легкий і надзвичайно приємний напій, який точно вартий вашої уваги. Він має ненав’язливий смак і є абсолютно природним продуктом. Завдяки простоті рецепта, ви зможете почаклувати над цим напоєм, маючи лише три основні інгредієнти та трохи терпіння. А для тих, хто шукає швидший спосіб отримати смачний напій, існує варіант з додаванням горілки.

Що знадобиться для приготування вина з порічок

Для створення порічкового вина можна використовувати червоні, білі порічки або їхню суміш. Ключовий момент у підготовці ягід — це не мити їх. На шкірці порічок знаходяться природні дикі дріжджі, які є основними рушіями процесу ферментації (бродіння). Завдяки ним, ми додаємо лише цукор, і вино починає бродити самостійно. Вже восени ви зможете насолоджуватися результатом своєї праці.

Для приготування класичного варіанту вина знадобиться певне начиння: емальовані або пластикові відра (з харчового пластику), де відбуватиметься початкове бродіння, а також сито або друшляк, марля. Для подальших етапів знадобляться дві трилітрові банки та дві спеціальні кришки для вина (гідрозатвори) або дві стерильні медичні рукавички з аптеки та гумки для їх кріплення. У цьому рецепті ми також використовуватимемо макуху — залишки ягід після віджимання соку, оскільки вона ще містить багато корисних речовин.

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Покроковий рецепт класичного вина з порічок

Ось покроковий опис приготування вина з порічок, який допоможе вам створити цей чудовий напій.

Інгредієнти

Червоні порічки — 1.5 кг

Тепла вода — 1.5 л

Цукор — 1 кілограм 200 грамів

Процес приготування

Насамперед, переберіть порічки, відокремлюючи їх від гілочок. Пам’ятайте, мити ягоди не потрібно. Після перебирання подрібніть їх у блендері до однорідної консистенції, щоб вийшло ягідне пюре. Візьміть 400 грамів цукру (це приблизно півлітрова банка) і розчиніть його у 1,5 літрах теплої води. Добре перемішайте цю цукрову воду з перетертими порічками. Отриману суміш перелийте у підготовлене відро і накрийте кришкою. Залиште порічкову масу бродити у відрі протягом чотирьох днів за кімнатної температури. Протягом цього часу необхідно двічі на день перемішувати вміст дерев’яною ложкою. Важливо використовувати саме дерев’яну ложку, а не металеву. Після чотирьох днів активного бродіння візьміть сітку або друшляк і застеліть його марлею. Обережно процідіть порічковий сік через цю конструкцію, ретельно відтискаючи всю рідину з ягідної макухи. Отриману ягідну макуху не викидайте. Залийте її 0,5 літра теплої води і ретельно перемішайте. Ця вода вбере корисні речовини, які ще залишилися у макусі. Потім цей розчин долийте до вже процідженого порічкового соку. Отримане майбутнє вино розподіліть по двох трилітрових банках. Кожна банка наповниться приблизно наполовину. Після цього долийте в кожну банку чисту воду майже «по плечі», що становить приблизно 1-1,5 півлітрові банки води на кожну трилітрову банку. Надіньте на горловини банок спеціальні кришки для вина (гідрозатвори). Якщо таких кришок немає, можна використати медичну гумову рукавичку, попередньо проколовши голкою невелику дірочку в одному з її пальців. Ретельно закріпіть рукавичку на банці. Відставте банки у темне місце при кімнатній температурі. За кімнатної температури вино має бродити приблизно місяць. Протягом цього місяця, щотижня (тобто всього чотири рази), необхідно всипати по 100 грамів цукру в кожну банку. Після завершення місячного бродіння процідіть вино від утвореного осаду. Обережно перелийте його в чисті банки і перенесіть у льох або інше прохолодне місце для дозрівання на 2-3 місяці. Упродовж періоду дозрівання, за потреби, знімайте «шум» (піну або тонкий шар) з поверхні вина.

Після всіх цих етапів ваше домашнє вино з порічок буде готове, і настане час насолодитися його унікальним смаком.

Вино з порічки: швидкий рецепт з горілкою

Для тих, хто бажає отримати ароматний напій з порічок без тривалого процесу бродіння, існує простий рецепт з додаванням горілки. Це дозволяє скоротити час приготування та отримати смачний напій значно швидше.

Інгредієнти

Ягоди порічки — 300 г

Цукор: 150 г

Горілка: 0,5 л

Вода: 0,5 л

Приготування

Ретельно переберіть ягоди порічки, очистьте їх від гілочок та будь-якого бруду. Пересипте підготовлені порічки у чисту банку, додайте до них цукор. Закрийте банку кришкою. Добряче струсніть банку, щоб цукор почав змішуватися з ягодами. Потім додайте горілку та воду. Знову добре все перемішайте струшуванням. Зберігайте отриману суміш у теплому місці протягом 14-16 днів. Протягом цього періоду, кожні 3-4 дні напій потрібно ретельно збовтувати, щоб забезпечити рівномірне настоювання. Через два-три тижні процідіть напій, відокремлюючи рідину від ягід. Перелийте готовий напій у чисті пляшки та щільно закоркуйте їх. Для повного розкриття смаку та аромату рекомендується витримати вино ще на два-три місяці в прохолодному, темному місці. Після цього напій готовий до вживання. Смачного!