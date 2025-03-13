Домашнє згущене молоко: рецепт низькокалорійного смаколика

Лише з трьох простих інгредієнтів ви зможете отримати чудовий десерт, який стане чудовим доповненням до млинців, сирників або оладок.

На сторінці yummy.lera поділилися рецептом приготування смачного домашнього згущеного молока, яким можна насолоджуватись без шкоди для фігури.

Інгредієнти Кукурудзяний крохмаль 15 г Молоко 500 мл Мед або натуральний сироп 60 г

Приготування

Молоко змішайте з кукурудзяним крохмалем так, щоб не утворювались грудочки. У широку каструлю з товстим дном влийте решту молока, додайте мед або сироп. Поставте каструлю на середній вогонь і, постійно помішуючи, доведіть до кипіння. Додайте розведений кукурудзяний крохмаль і добре перемішайте. Трішки зменште вогонь і варіть, періодично помішуючи, до золотистого кольору та загущення (приблизно 10-15 хвилин). Зніміть з вогню, ретельно перебийте блендером до однорідної консистенції, перелийте у чисту баночку та дайте охолонути. Зберігайте у холодильнику до 5 днів.

Поради:

Щоб додати оригінального смаку, можна використовувати кокосовий напій замість звичайного молока. Це не тільки додасть приємного аромату, але й зробить згущене молоко більш легким і ароматним.

Це домашнє згущене молоко чудово підійде для всіх ваших улюблених десертів, а якщо використати кокосовий напій, воно матиме легкий присмак кокоса. Насолоджуйтесь смаком без шкоди для фігури.

Ми також писали про те, як приготувати плетінку з шоколадом.

Читайте також: