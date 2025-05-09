Донер-кебаб з куркою: рецепт страви зі Східним ароматом / © Credits

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Завдяки маринованому м’ясу, ароматному часниковому соусу, свіжим овочам та м’якому лавашу — це не просто вулична їжа, а повноцінна вечеря для всієї родини. А ще — це ідеальний варіант для вечірки, пікніка чи «лінивого» недільного обіду. Як приготувати ідеальний донер розповіли на сторінці iramsfoodstory.

Донер-кебаб — це турецька страва з м’яса, зазвичай приготованого на вертикальному рожні, нарізаного тонкими шматочками та загорнутого у лаваш або поданого з рисом. Але вдома все значно простіше: ви можете приготувати надзвичайно смачну версію на звичайній сковороді чи грилі.

Інгредієнти

Для маринованої курки

Курячі стегна без кістки 900 г

Натуральний йогурт 2 ст. л

Томатна паста з перцем 2 ст. л

Мед 1 ст. л

Гранатова патока 1 ст. л

Лимонний сік 1 ст. л

Орегано 1 ч. л

Часникова приправа 1 ст. л

Цибулева приправа 1 ст. л

Паприка 1 ч. л

Чорний перець 1 ч. л

Мелений кмин 1 ч. л

Сіль

Для часникового соусу

Майонез ½ склянки

Сметана ⅓ склянки

Часник 3–4 зубчики

Часникова приправа 1 ст. л

Сіль

Чорний перець

Вода 2–4 ст. л

Для маринованої цибулі

Велика червона цибуля 1 шт.

Сумах 1 ст. л

Петрушка (подрібнена) 1 ст. л

Оливкова олія 2 ст. л

Сіль

Лимонний сік 1 шт.

Для подачі

Лаваш або піта

Салат-латук

Помідори

Маринована червона капуста

Цибуля

Картопля фрі

Приготування

Маринад для курки. У великій мисці ретельно змішайте всі інгредієнти для маринаду. Додайте нарізану курку, перемішайте, щоб кожен шматочок був покритий маринадом. Накрийте миску та залиште у холодильнику щонайменше на 2 години, а краще — на ніч. Маринована цибуля. Змішайте всі інгредієнти — цибулю, сумах, петрушку, олію, сіль і лимонний сік. Накрийте та поставте у холодильник на 30 хв, щоб аромати просочилися. Часниковий соус. З’єднайте всі інгредієнти у мисці. Додайте трохи води для бажаної консистенції — соус має бути кремовим, але не рідким. Зберігайте у холодильнику до подачі. Приготування курки. Розігрійте сковороду чи гриль. Додайте трохи олії. Обсмажуйте курку партіями, щоб не переповнювати сковороду. Смажте до золотистої скоринки та повної готовності, по 5–7 хв з кожного боку. Підігрійте лаваш або піту на сухій сковороді чи тості. На середину викладіть салат, трохи маринованої капусти, нарізані помідори та цибулю. Додайте скибочки соковитої курки. Полийте часниковим соусом. Складіть або згорніть у рулет, подайте з хрусткою картоплею фрі.

Поради

Йогурт у маринаді не тільки додає ніжності, а й допомагає спеціям краще проникнути в м’ясо.

Не оминайте сумак — ця спеція надає особливої східної кислинки та освіжає смак.

Щоб лаваш був хрустким, трохи збризніть його водою та підсмажте на сковороді.

Якщо хочете зменшити калорійність, смажте курку на грилі без олії чи запікайте у духовці при 200 °C, близько 15–20 хв.

Домашній донер-кебаб — це можливість відчути атмосферу східного базару не виходячи з кухні. Простий набір інгредієнтів, кілька прянощів і ваша родина чи гості скажуть «Вау!».

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