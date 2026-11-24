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Дорадо, смажений на сковороді: класичний рецепт
Риба виходить соковитою, з хрусткою, золотистою скоринкою.
Подавайте гарячою, прикрасивши свіжою зеленню та скибочками лимона.
Інгредієнти
- дорадо
- 1 шт.
- пшеничне борошно
- 3 ст. л.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- олія
- 3 ст. л.
- спеції для риби
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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Очистьте рибу від луски, видаліть плавники, зябра та нутрощі, добре промийте і висушіть паперовим рушником.
Зробіть на боках риби косі паралельні надрізи, натріть її зсередини та зовні сіллю, меленим чорним перцем, спеціями і збризніть лимонним соком.
Залиште за кімнатної температури на 15–20 хвилин, потім обваляйте рибу в борошні з усіх боків.
У сковороді на середньому вогні добре розігрійте олію, викладіть рибу та смажте 8–10 хвилин з кожного боку до появи золотистої скоринки.
Поради:
Спеції додавайте за власним смаком.