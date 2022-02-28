Дріжджові млинці: класичний рецепт

Млинці – страва із розряду тих, яких багато не буває. Хоч би скільки ви їх напекли, однаково тарілка обов'язково спорожніє.
Від млинців не відмовиться ніхто: ні найвибагливіші гурмани, ні діти, що перебирають їжею. Навіть ті, хто стежать за фігурою і строго рахують калорії, навряд чи зможуть встояти перед блюдом, на якому височіє гірка млинців, що димляться парою просто з жару. Крім того, млинці можна нафаршувати будь-якою начинкою: м'ясом, печінкою, грибами, сиром.
Інгредієнти:
- 0,5 л молока
- 250-300 г борошна
- 2 яйця
- 2 столові ложки олії
- 2 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка сухих дріжджів
- сіль
Приготування
У 0,5 склянки трохи підігрітого молока розчинити половину норми цукру, додати дріжджі і залишити на 10-15 хвилин, щоб вони підійшли.
Жовтки відокремити від білків і збити окремо.
Молоко, що залишилося, підігріти до 35-40°С, додати невикористаний цукор, посолити, влити олію, ввести жовтки і дріжджі, що підійшли, і злегка збити.
У підготовлену рідку масу поступово всипати просіяне борошно і ретельно вимішати до отримання однорідного тіста, після чого акуратно ввести збиті в піну білки, обережно перемішати і поставити в тепле місце на 2-3 години.
Випікати млинці до золотистого рум'янцю з обох боків, наливаючи тісто тонким шаром на розпечену сковороду.
На замітку
Під час подавання млинці викладіть на тарілку гіркою. Окремо в блюдечках подайте сметану, мед, варення, згущене молоко.
Випікаючи млинці, сковороду періодично змащуйте олією або шматочком несолоного сала.
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