Дріжджові млинці: простий рецепт від шефкухаря Євгена Клопотенка

Євген поділився рецептом дріжджових млинців. "Дріжджі змінюють їхню структуру і перетворюють на якусь перину, на якій вашій нервовій системі дуже треба наразі полежати", - пише Євген.

Для приготування вам знадобдяться живі дріжджі (у Клопотенка це "Духмяна хата"). Також важливо, щом інгредієнти були не з холодильника, а кімнатної температури, "щоб у дріжджів не стався стрес"

"У 300мл теплого молока (трохи треба підігріти) з одного боку насипте 1ст.л. цукру та дрібку солі, а з іншого - 15г живих дріжджів. Перемішайте та залиште на 10хв у теплому місці (тут проблем не буде, бо зараз літо і кожне місце - тепле). Коли побачите на поверхні молока маленькі бульбашки повітря, то це означає, що дріжджі ожили та можна рухатися далі. Поки рухатися не почали дріжджі. Отже, додаєте 1 яйце, 150г борошна і добре перемішуєте. Так, щоб до однорідності. Наливаєте столову ложку олії, знов перемішуєте, накриваєте миску чимось та лишаєте тісто на 40хв. Потім обережно перемішуєте те все ополоником та смажите млинці", - пише Клопотенко.

Раніше ми розповідали, як приготувати млинці на молоці, кефірі та сироватці.

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