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Дубайський крафін: рецепт красивої та смачної великодньої випічки
Цьогоріч на Великдень кулінарні тренди диктує не лише традиція, а й естетика. Справжньою сенсацією стала поява нової випічки — Дубайського крафіна.
Це не просто здоба, а справжній витвір кондитерського мистецтва, який поєднує ніжне дріжджове тісто, вишуканий шоколад, хрустку текстуру з тіста катаїфі та розкішну фісташкову начинку. Страва не лише тішить смаком, а й має вигляд мов арт-об’єкт — саме тому вона миттєво підкорила серця гурманів і стала окрасою великодніх столів.
А секрет «Дубайського крафіна» — це мікс європейської паски, східної розкоші та сучасного підходу до оформлення десертів. І хоча рецепт здається складним, насправді він цілком під силу навіть аматорам — варто лише дотримуватись інструкцій, про які розповіли на сторінці Смачно ТУТ і не поспішати.
Інгредієнти
Для опари
Тепле молоко 110 мл
Сухі дріжджі 7 г
Цукор 1 ст. л
Борошно 1 ст. л
Для тіста
Яйця 3 шт.
Цукор 100 г
Розтоплене вершкове масло 50 г
Апельсинова цедра 1 шт.
Какао 1,5 ст. л
Борошно 430 г
Сіль
Ванільний цукор (ванільний екстракт)
Для формування
Вершкове масло 100 г
Чорний шоколад 150 г
Для тіста катаїфі
Борошно 50 г
Кукурудзяний крохмаль 50 г
Холодна вода 130 мл
Олія 8 г
Сіль
Для хрусткої фісташкової начинки
Підсмажене тісто катаїфі
Фісташкова паста 2–3 ст. л
Приготування
Приготування Крафінів
У тепле молоко додайте дріжджі, цукор та борошно. Ретельно перемішайте, накрийте та залиште на 10–15 хв у теплому місці. Опара має почати пузиритися — це ознака, що дріжджі активні.
Змішайте яйця, цукор, ваніль, цедру апельсина та розтоплене масло. Додайте сіль та опару. Почніть вводити борошно порціями.
Замісіть м’яке, еластичне тісто. Поділіть його на дві частини — до однієї з них додайте какао. Обидві частини тіста замісіть до однорідності та залиште під рушником на 30–40 хв у теплому місці.
Кожну частину тіста (світлу та темну) розкачайте у тонкий прямокутник (товщина приблизно 2 мм).
На темне тісто намастіть трохи вершкового масла, посипте шоколадом. Зверху покладіть світле тісто.
Згорніть у щільний рулет, потім розріжте його уздовж навпіл, не доходячи до кінця. Сформуйте спіраль у вигляді гнізда, починаючи від середини.
Щоб крафін добре виріс, у центр форми можна вставити скручений пергамент. Залиште крафіни ще на 40–60 хв для підйому.
Накрийте верх крафінів фольгою. Випікайте у розігрітій до 165 °C духовці протягом 50 хв. Охолоджуйте перед декоруванням.
Приготування тіста катаїфі
У мисці змішайте борошно, крохмаль, воду, олію та сіль.
Перебийте блендером до однорідності, процідіть через сито. Тісто має бути рідке, як млинцеве.
Перелийте у кондитерський мішок або пляшку з дуже тонким носиком.
На сухій пательні «намалюйте» з тіста спіральні тоненькі візерунки. Смажте до злегка золотистого кольору з обох боків.
Готові стрічки залиште охолонути, потім наріжте або поламайте на маленькі шматочки.
Приготування фісташкової начинки
На пательні розтопіть трохи масла, обсмажте шматочки тіста катаїфі до золотистого кольору.
Перекладіть у миску, додайте фісташкову пасту — частинами, щоб не переборщити. Перемішайте. Має вийти хрумка, тягуча та ароматна маса.
Наповнення крафіна
Зріжте «шапочку» з верхівки охолодженого крафіна, ложкою обережно вийміть трохи м’якуша.
Наповніть заглиблення фісташковою масою, злегка ущільнюйте. Накрийте шапочкою. За бажанням посипте верх цукровою пудрою та насолоджуйтеся.
Поради:
Тісто крафіна можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до 12 годин.
Начинка з катаїфі чудово замінює крем — вона швидко не псується та має приємну хрустку текстуру.
Фісташкову пасту можна замінити мигдальною чи арахісовою, але саме фісташкова надає «дубайської» розкоші.
Дубайський крафін — це більше, ніж здоба. Це демонстрація смаку, фантазії та турботи про деталі. Він стане справжньою родзинкою вашого святкового столу, залишає приємне враження не лише своїм виглядом, а й насиченим, багатошаровим смаком. І навіть якщо Великдень — лише привід, така випічка заслуговує на увагу цілий рік.