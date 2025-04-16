Дубайський крафін: рецепт красивої та смачної великодньої випічки / © Credits

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Це не просто здоба, а справжній витвір кондитерського мистецтва, який поєднує ніжне дріжджове тісто, вишуканий шоколад, хрустку текстуру з тіста катаїфі та розкішну фісташкову начинку. Страва не лише тішить смаком, а й має вигляд мов арт-об’єкт — саме тому вона миттєво підкорила серця гурманів і стала окрасою великодніх столів.

А секрет «Дубайського крафіна» — це мікс європейської паски, східної розкоші та сучасного підходу до оформлення десертів. І хоча рецепт здається складним, насправді він цілком під силу навіть аматорам — варто лише дотримуватись інструкцій, про які розповіли на сторінці Смачно ТУТ і не поспішати.

Інгредієнти

Для опари

Тепле молоко 110 мл

Сухі дріжджі 7 г

Цукор 1 ст. л

Борошно 1 ст. л

Для тіста

Яйця 3 шт.

Цукор 100 г

Розтоплене вершкове масло 50 г

Апельсинова цедра 1 шт.

Какао 1,5 ст. л

Борошно 430 г

Сіль

Ванільний цукор (ванільний екстракт)

Для формування

Вершкове масло 100 г

Чорний шоколад 150 г

Для тіста катаїфі

Борошно 50 г

Кукурудзяний крохмаль 50 г

Холодна вода 130 мл

Олія 8 г

Сіль

Для хрусткої фісташкової начинки

Підсмажене тісто катаїфі

Фісташкова паста 2–3 ст. л

Приготування

Приготування Крафінів

У тепле молоко додайте дріжджі, цукор та борошно. Ретельно перемішайте, накрийте та залиште на 10–15 хв у теплому місці. Опара має почати пузиритися — це ознака, що дріжджі активні. Змішайте яйця, цукор, ваніль, цедру апельсина та розтоплене масло. Додайте сіль та опару. Почніть вводити борошно порціями. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Поділіть його на дві частини — до однієї з них додайте какао. Обидві частини тіста замісіть до однорідності та залиште під рушником на 30–40 хв у теплому місці. Кожну частину тіста (світлу та темну) розкачайте у тонкий прямокутник (товщина приблизно 2 мм). На темне тісто намастіть трохи вершкового масла, посипте шоколадом. Зверху покладіть світле тісто. Згорніть у щільний рулет, потім розріжте його уздовж навпіл, не доходячи до кінця. Сформуйте спіраль у вигляді гнізда, починаючи від середини. Щоб крафін добре виріс, у центр форми можна вставити скручений пергамент. Залиште крафіни ще на 40–60 хв для підйому. Накрийте верх крафінів фольгою. Випікайте у розігрітій до 165 °C духовці протягом 50 хв. Охолоджуйте перед декоруванням.

Приготування тіста катаїфі

У мисці змішайте борошно, крохмаль, воду, олію та сіль. Перебийте блендером до однорідності, процідіть через сито. Тісто має бути рідке, як млинцеве. Перелийте у кондитерський мішок або пляшку з дуже тонким носиком. На сухій пательні «намалюйте» з тіста спіральні тоненькі візерунки. Смажте до злегка золотистого кольору з обох боків. Готові стрічки залиште охолонути, потім наріжте або поламайте на маленькі шматочки.

Приготування фісташкової начинки

На пательні розтопіть трохи масла, обсмажте шматочки тіста катаїфі до золотистого кольору. Перекладіть у миску, додайте фісташкову пасту — частинами, щоб не переборщити. Перемішайте. Має вийти хрумка, тягуча та ароматна маса.

Наповнення крафіна

Зріжте «шапочку» з верхівки охолодженого крафіна, ложкою обережно вийміть трохи м’якуша. Наповніть заглиблення фісташковою масою, злегка ущільнюйте. Накрийте шапочкою. За бажанням посипте верх цукровою пудрою та насолоджуйтеся.

Поради:

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Тісто крафіна можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до 12 годин.

Начинка з катаїфі чудово замінює крем — вона швидко не псується та має приємну хрустку текстуру.

Фісташкову пасту можна замінити мигдальною чи арахісовою, але саме фісташкова надає «дубайської» розкоші.

Дубайський крафін — це більше, ніж здоба. Це демонстрація смаку, фантазії та турботи про деталі. Він стане справжньою родзинкою вашого святкового столу, залишає приємне враження не лише своїм виглядом, а й насиченим, багатошаровим смаком. І навіть якщо Великдень — лише привід, така випічка заслуговує на увагу цілий рік.