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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
3 хв

Дубайський крафін: рецепт красивої та смачної великодньої випічки

Цьогоріч на Великдень кулінарні тренди диктує не лише традиція, а й естетика. Справжньою сенсацією стала поява нової випічки — Дубайського крафіна.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Дубайський крафін: рецепт красивої та смачної великодньої випічки

Дубайський крафін: рецепт красивої та смачної великодньої випічки / © Credits

Це не просто здоба, а справжній витвір кондитерського мистецтва, який поєднує ніжне дріжджове тісто, вишуканий шоколад, хрустку текстуру з тіста катаїфі та розкішну фісташкову начинку. Страва не лише тішить смаком, а й має вигляд мов арт-об’єкт — саме тому вона миттєво підкорила серця гурманів і стала окрасою великодніх столів.

А секрет «Дубайського крафіна» — це мікс європейської паски, східної розкоші та сучасного підходу до оформлення десертів. І хоча рецепт здається складним, насправді він цілком під силу навіть аматорам — варто лише дотримуватись інструкцій, про які розповіли на сторінці Смачно ТУТ і не поспішати.

Інгредієнти

Для опари

  • Тепле молоко 110 мл

  • Сухі дріжджі 7 г

  • Цукор 1 ст. л

  • Борошно 1 ст. л

Для тіста

  • Яйця 3 шт.

  • Цукор 100 г

  • Розтоплене вершкове масло 50 г

  • Апельсинова цедра 1 шт.

  • Какао 1,5 ст. л

  • Борошно 430 г

  • Сіль

  • Ванільний цукор (ванільний екстракт)

Для формування

  • Вершкове масло 100 г

  • Чорний шоколад 150 г

Для тіста катаїфі

  • Борошно 50 г

  • Кукурудзяний крохмаль 50 г

  • Холодна вода 130 мл

  • Олія 8 г

  • Сіль

Для хрусткої фісташкової начинки

  • Підсмажене тісто катаїфі

  • Фісташкова паста 2–3 ст. л

Приготування

Приготування Крафінів

  1. У тепле молоко додайте дріжджі, цукор та борошно. Ретельно перемішайте, накрийте та залиште на 10–15 хв у теплому місці. Опара має почати пузиритися — це ознака, що дріжджі активні.

  2. Змішайте яйця, цукор, ваніль, цедру апельсина та розтоплене масло. Додайте сіль та опару. Почніть вводити борошно порціями.

  3. Замісіть м’яке, еластичне тісто. Поділіть його на дві частини — до однієї з них додайте какао. Обидві частини тіста замісіть до однорідності та залиште під рушником на 30–40 хв у теплому місці.

  4. Кожну частину тіста (світлу та темну) розкачайте у тонкий прямокутник (товщина приблизно 2 мм).

  5. На темне тісто намастіть трохи вершкового масла, посипте шоколадом. Зверху покладіть світле тісто.

  6. Згорніть у щільний рулет, потім розріжте його уздовж навпіл, не доходячи до кінця. Сформуйте спіраль у вигляді гнізда, починаючи від середини.

  7. Щоб крафін добре виріс, у центр форми можна вставити скручений пергамент. Залиште крафіни ще на 40–60 хв для підйому.

  8. Накрийте верх крафінів фольгою. Випікайте у розігрітій до 165 °C духовці протягом 50 хв. Охолоджуйте перед декоруванням.

Приготування тіста катаїфі

  1. У мисці змішайте борошно, крохмаль, воду, олію та сіль.

  2. Перебийте блендером до однорідності, процідіть через сито. Тісто має бути рідке, як млинцеве.

  3. Перелийте у кондитерський мішок або пляшку з дуже тонким носиком.

  4. На сухій пательні «намалюйте» з тіста спіральні тоненькі візерунки. Смажте до злегка золотистого кольору з обох боків.

  5. Готові стрічки залиште охолонути, потім наріжте або поламайте на маленькі шматочки.

Приготування фісташкової начинки

  1. На пательні розтопіть трохи масла, обсмажте шматочки тіста катаїфі до золотистого кольору.

  2. Перекладіть у миску, додайте фісташкову пасту — частинами, щоб не переборщити. Перемішайте. Має вийти хрумка, тягуча та ароматна маса.

Наповнення крафіна

  1. Зріжте «шапочку» з верхівки охолодженого крафіна, ложкою обережно вийміть трохи м’якуша.

  2. Наповніть заглиблення фісташковою масою, злегка ущільнюйте. Накрийте шапочкою. За бажанням посипте верх цукровою пудрою та насолоджуйтеся.

Поради:

  • Тісто крафіна можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику до 12 годин.

  • Начинка з катаїфі чудово замінює крем — вона швидко не псується та має приємну хрустку текстуру.

  • Фісташкову пасту можна замінити мигдальною чи арахісовою, але саме фісташкова надає «дубайської» розкоші.

Дубайський крафін — це більше, ніж здоба. Це демонстрація смаку, фантазії та турботи про деталі. Він стане справжньою родзинкою вашого святкового столу, залишає приємне враження не лише своїм виглядом, а й насиченим, багатошаровим смаком. І навіть якщо Великдень — лише привід, така випічка заслуговує на увагу цілий рік.

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