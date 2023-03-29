Дунайка засолена з апельсинами: рецепт від Андрія Величка

Під час підготовки та знімань передачі "Їсторії" про кухню та традиції Бесарабії, я дізнався цікавий спосіб засолювання дунайського оселедця. Розповів мені про цей рецепт історик та дослідник Бесарабії Володимир Півторак.

Перше, про що я подумав - щось воно дивне. Друге – нетрадиційне. Ну, звідки на берегах Дунаю апельсини? Ну і третє – я не уявляв дунайку з цитрусовим ароматом. З цибулею уявляв, з оцтом уявляв і любив, а от із апельсинами - не міг уявити як це. Але стереотипи, як відомо, заважають думати.

Звідки у Вилково, на березі Дунаю, апельсини?

Довгий час південна Бесарабія була або у складі Османської імперії, або мала дуже тісні зв'язки, насамперед торгові. Тому доставка апельсинів виявилася не такою вже й фантастичною. Тим паче, апельсинові дерева ростуть на території сучасної Болгарії, а від Ізмаїла до порту Варни - менше 350 км, а це набагато менше, ніж до Бессарабського ринку в Києві, куди досі поставляють найкращі продукти нашого краю. Тому питання доставки апельсинів у Вилкове або Кілію явно не стояло.

Фото: Facebook Андрія Величка

Як засолити дунайку з апельсинами?

Сіль змішайте із цукром у співвідношенні 70/30. Апельсини обдайте окропом, а потім добре промийте. Нарізати їх слід завтовшки 5-7 мм. Дунайку почистити, видалити нутрощі, зябра, зробити зсередини надріз по хребту аж до хвоста. Викладаємо шар апельсинів – шар солі – дунайка – шар солі – шар апельсинів і так можна кілька разів. Залишіть на день-два у прохолодному місці. Далі промити та можна дегустувати!

Фото: Facebook Андрія Величка

Яке воно, поєднання аромату дунайського оселедця та апельсинів?

Відповідаю одразу – це цікаво! Звичайно ж, людині, яка звикла з дитинства їсти дунайку з оцтом і цибулею було складно себе побороти. Але відкриваючи нові грані смаку локальних продуктів, дізнаючись нові цікаві факти про те, як ці продукти їли наші предки, розкриваючи культурні передумови тих чи інших рецептів і страв, ми краще розуміємо себе і свою ідентичність.

Тому даю пораду, як затятий прихильник дунайки з цибулею - засоліть парочку рибок з апельсинами. Розширюйте свій гастрономічний інтелект!

Також шеф-кухар згадав ще кілька популярних рецептів з цієї риби:

1. "Дунайка п'ятихвилинка". Мені вдалося спробувати ії з рук рибалок у Вилковому, приготовану за найпростішим і, як мені пояснили, найбільш традиційним рецептом. Риба з човна, сіль, оцет, цибуля. Дунайку чистять "в руках", промивають у воді Дунаю, максимально тонко нарізають і маринують у солі, оцті та рубаній цибулі. Вистачає 5 хвилин. Цю їжу можна приготувати в човні на воді, у цьому сенс. Дунайське севіче. Ви знаєте, страва, приготована ​​в таких умовах, має особливий шарм. Особливий смак. Кажуть, це одна з перших страв рибалок, які виловлюють дунайку.

2. Відварена дунайка. Якщо на воді, у човні, вас можуть пригостити "п'ятихвилинкою", то на березі на вас чекає цілий бенкет! Тут рибу відварюють, готують на вогні, можуть посмажити на сковороді в кукурудзяному борошні або закоптити. Смак відвареної дунайки, яку прийнято їсти руками та запивати вином з локального сорту винограду "новак" вами точно не забудеться. (Виноград цього сорту росте просто у воді на островах в Вилково). Солона вода з мінімумом спецій - лиш лавровий лист та духмяний перець - це все що потрібно для відвареної дунайки. А, ну і риба яку виловили рано вранці цього ж дня.

3. Смажений дунайський оселедець. Рибу панірують у великій кількості кукурудзяного борошна великого помолу, швидше навіть крупі. Смажать у розпеченій олії до золотистого, навіть до коричнево-золотистого кольору. Важливий нюанс - рибу необхідно попередньо "покарбувати" - зробити безліч глибоких надрізів на спинці - так кістки просмажаться і вас не відволікатимуть.

4. Дунайка на грилі або на відкритому вогні. Жирна риба є ідеальною для приготування на відкритому вогні. Рекомендую приготувати, попередньо обернувши дунайку у виноградне листя, те, що місцеві жителі використовують для голубців. Ці страви можна скуштувати на Дунаї і лише в короткий сезон вилову дунайського оселедця. Але копчену або засолену дунайку відправляють по всій Україні і навіть у ближнє зарубіжжя. Температура навесні дозволяє рибі безпечно доїжджати навіть новою поштою.

Не варто забувати, що споживання дунайки має бути свідомим. Є періоди заборони вилову. Колись давно у гирлі Дунаю виловлювали осетрину, причому виловлювали практично у промислових масштабах. Ці часи неконтрольованого вилову минули, як не залишилося більше і осетрових у цих водах. Якщо виловлювати дунайський оселедець бездумно, спочатку в морі, а потім і з першого дня заходу цієї риби в Дунай на нерест, якщо перекривати сітями Дунай, ми можемо зіткнутися зі зникненням популяції оселедця дунайського через 10-20-50 років. Тож купуйте рибу у справжніх, "правильних" рибалок!

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

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