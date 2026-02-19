Дженніфер Гарнер розповіла, як приготувати легкий та ситний сніданок, який обожнюють її діти

Дженіфер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Реклама

Дженніфер Гарнер розповіла, що здоровий сніданок не обов’язково потребує складних рецептур і кухонних приладів. Під час кемпінгу з дітьми акторка готує страви просто на свіжому повітрі на невеликій пательні. Її секрет — комбінація ситних вуглеводів, білка та клітковини, які підтримують енергію до обіду та допомагають почуватися легко та бадьоро.

Сніданок від Дженіфер Гарнер instagram.com_jennifer.garner

Хрусткі хешбрауні чи деруни

Інгредієнти

картопля 500 г

цибулева приправа ½ ч. л

оливкова олія 2 ст. л

вершкове масло 2 ст. л

сіль

перець

твердий сир 170 г

сметана

зелена цибуля

кетчуп для подачі

Приготування

Картоплю очистьте і подрібніть. Відтисніть зайву рідину через марлю, це допоможе хешбраунам стати максимально хрусткими. Розділіть картоплю на дві частини: в одну додайте цибулеву приправу, в іншу — тертий сир. Розігрійте сковорідку, додайте олію та вершкове масло, викладіть картоплю в один шар і готуйте без перемішування до золотистої скоринки. Переверніть хешбрауні, приправте сіллю та перцем, обсмажте ще 6 хв до хрускоту.

Подавайте гарячими, прикрасьте зеленою цибулею та сметаною. Секрет Гарнер у тому, щоб не чіпати картоплю під час смаження, лише так вона стане ідеально хрусткою.

Смузі

Інгредієнти

банан

ягоди чи манго

мигдальне молоко

насіння льону 1 ст. л

мигдальна паста 1 ст. л

кубики льоду

Приготування

Всі інгредієнти складіть у блендер, збийте до однорідності та одразу подавайте.

Смузі виходить легким, освіжаючим та насиченим клітковиною, яка підтримує травлення та допомагає серцю.

Реклама

Дженніфер Гарнер доводить, що ситний та корисний сніданок може бути легким, швидким у приготування та гнучким під будь-які обставини. Хрусткі хешбрауні та фруктово-горіховий смузі — ідеальне поєднання для тих, хто хоче зарядитися енергією, але не жертвувати смаком і здоров’ям.

Такий сніданок можна легко адаптувати під власні уподобання, додати зелень, різні ягоди чи спеції та кожен ранок стане справжнім святом смаку.