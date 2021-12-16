Еклери з червоною рибою та вершковим сиром до новорічного столу

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко розповів, як можна зробити звичайні еклери прикрасою столу на свято.

Еклери можна подавати не лише на десерт. Наприклад, профітролі з заварного тіста з солоною начинкою не лише стануть окрасою будь-якого фуршету, а й чудовим відкриттям для святкової вечері. Сьогодні я поділюся рецептом приготування еклерів з червоною рибою та вершковим сиром.

Інгредієнти

Для еклерів:

4 яйця

250 мл води

150 г борошна

100 г вершкового масла

1 ч. л. цукру

½ ч. л солі

Для начинки:

250 г вершкового сиру

200 г сьомги (червоної риби)

150 г свіжого огірка

2-3 гілочки кропу

Приготування:

1. У невелику каструльку наливаємо воду, кладемо вершкове масло, додаємо сіль, цукор і ставимо на плиту. Доводимо суміш до кипіння. Коли масло розтане і рідина почне вирувати, додаємо борошно. Добре вимішуємо, поки сформується щільна грудка. Найкраще робити це деревʼяною ложкою, оскільки маса виходить досить щільною. Заварна основа для тіста має легко відставати від стінок, а на дні зʼявиться білий наліт — так і має бути. Залишаємо остигати.

2. В остигле тісто вбиваємо по одному яйцю і добре вимішуємо. Можна робити це за допомогою деревʼяної ложки або міксера з насадкою для тіста. Коли додамо всі яйця, маса вийде густою й гладкою.

3. Заварне тісто готове, перекладаємо його в кондитерський мішок і відсаджуємо на деко. Щоб приготувати закусочні профітролі для святкового столу або фуршету, можна обрати велику форму "закрита зірка" або "відкрита зірка". Так вийде рельєфна поверхня. Якщо у вас немає кондитерського мішка, тісто можна викласти ложкою.

4. Змочуємо палець холодною водою і акуратно притискаємо кінчики майбутніх еклерів, щоб в духовці вони не підгоріли. Випікаємо 40-50 хвилин за температури 200°C. Час випікання залежить від розміру, тому орієнтуйтеся на колір еклерів. Коли вони почнуть рум'яниться, спробуйте взяти один з дека. Готовий еклер легко відставатиме від поверхні та буде легким.

5. Для приготування еклерів із солоною начинкою використовуватимемо слабосолену сьомгу, вершковий сир та огірок, який додасть закусці свіжості. Рибу та огірок нарізаємо невеликими кубиками, подрібнюємо кріп. Приблизно третину риби та кріп змішуємо з вершковим сиром і перебиваємо блендером, щоб вийшла пастоподібна текстура. Решту нарізаної риби змішуємо з пастою. Начинка для профітролів готова.

6. Коли профітролі охолонуть, розрізаємо їх навпіл не доходячи до краю, щоб кришка не відпадала. Начиняємо за допомогою ложки та подаємо до столу.

Відеоверсія приготування:

Смачного!

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