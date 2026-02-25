Дженіфер Гарнер із мамою instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Дженніфер Гарнер знайома нам як актриса фільмів «З 13 в 30» та «Шпигунка», а останнім часом і як ведуча домашніх кулінарних експериментів у соцмережах. Під час візиту її мами та сестер у гості, вона приготувала особливі курячі енчіладас разом зі своєю мамою, страву, яка була її улюбленою ще з дитинства. Хоч це і не класичні мексиканський рецепт, смак залишається на висоті.

Інгредієнти пшеничні тортильї 12 шт. філе вареної курки 3 шт. вершкове масло 4 ст. л крем-суп з курки зелений чилі 2 банки велика цибуля 1 шт. селера твердий сир (має гарно плавитися) 900 г сметана 1 чашка

Курячий крем-суп — це густий, вершковий суп на основі курячого бульйону, вершків або молока, загущений борошном, який має насичений смак курки

Приготування

Покладіть 3 курячі грудки без кісток у холодну воду з цибулею, сіллю та перцем горошком. Доведіть до кипіння, потім зменште вогонь і варіть до 74°C всередині грудок. Після охолодження наріжте курку на волокна чи подрібніть руками. На пательні розтопіть 4 ст. л масла, обсмажте цибулю та селеру до м’якості. Додайте курку та перемішайте. У мисці змішайте крем-суп з курки, зелений чилі та сметану. Частину суміші викладіть на дно підготовленої форми для запікання (розмір десь 23 на 33 см). Наповніть тортильї курячою сумішшю, скрутіть і викладіть швом вниз у форму. Залийте залишками соусу та посипте сиром. Випікайте у розігрітій до 175°C духовці приблизно 30 хв, поки сир не зарум’яниться та страва не закипить.

Поради від Дженніфер Гарнер

Можна додати гострий соус, халапеньйо чи трохи перцю чилі під час обсмаження.

Замість вареної курки можна взяти запечену чи копчену.

Страва добре зберігається у морозильнику, тож ідеальна для обіду «на потім».

Подавайте з мексиканським червоним рисом, бобами чи кукурудзою для повноцінного сімейного обіду.

Сімейний рецепт Дженніфер Гарнер доводить, що стравам не обов’язково бути класичними, щоб бути улюбленими. Аромат свіжого сиру, ніжна курка та пікантний соус роблять цю страву справжнім затишним хітом на вашому столі.