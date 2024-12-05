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Енергетичні кульки з кіноа: рецепт корисних веганських смаколиків

Енергетичні кульки з кіноа: рецепт корисних веганських смаколиків

Енергетичні кульки з кіноа / Фото: Credits

Ці смаколики м’які всередині, з приємною хрусткою скоринкою стануть улюбленим перекусом для всіх, хто дбає про своє здоров’я.

На сторінці Spicymoustache поділилися рецептом енергетичних кульок із кіноа, які поєднують у собі користь, смак і легкість приготування.

Інгредієнти

Кіноа
100 г 
Фісташкова паста
1/3 склянки
Банан
1 шт.
Агавовий сироп 
2 ст. л
Кокосова олія
1 ст. л
Насіння льону
2 ст. л
Мигдальне борошно
1/2 склянки
 Розтоплений білий шоколад 
100 г
Матча порошок
1 ч. л
Подрібнені фісташки
Сіль

Приготування

  1. Нагрійте каструлю з антипригарним покриттям на середньому вогні.
  2. Додайте сирої кіноа. Постійно помішуйте, щоб уникнути пригорання. Кіноа почне роздуватися — це схоже на приготування попкорну.
  3. Коли більшість зерняток роздулися, зніміть каструлю з вогню. Не чекайте, доки вони почнуть горіти.
  4. Для відокремлення роздутих зерняток від тих, які залишилися цілими, використовуйте сітчасте сито з великими отворами.
  5. У великій мисці змішайте кіноа, фісташкову пасту, подрібнений банан, агавовий сироп, кокосову олію, насіння льону та мигдальне борошно.
  6. Перемішуйте до утворення однорідної маси.
  7. Охолодіть суміш у холодильнику на 20–30 хвилин. Це полегшить формування кульок.
  8. Сформуйте з охолодженої суміші невеликі кульки однакового розміру.
  9. Змішайте розтоплений білий шоколад із порошком матча, додайте кокосову олію, подрібнені фісташки та дрібку солі.
  10. Обережно занурте кожну кульку в шоколадну суміш, рівномірно покриваючи її.
  11. Викладіть готові кульки на тарілку, застелену пергаментом.
  12. Помістіть кульки у холодильник, щоб цукерки застигли.
  13. Подавайте смаколики одразу з холодильника.

Поради:

  • Можна обваляти кульки у кокосовій стружці для ніжного смаку.
  • Можна замінити білий шоколад на темний та використати подрібнені лісові горіхи.
  • Використовуйте арахісову пасту замість фісташкового та вівсяне борошно замість мигдального. Для насиченого смаку додайте 1 столову ложку какао-порошку.
  • Зберігайте готові кульки у герметичному контейнеру в холодильнику до 5 днів або заморозьте їх для тривалого зберігання.

Ці енергетичні кульки з кіноа — ідеальне поєднання корисного та смачного. Вони підійдуть як перекус після тренування, швидкий сніданок або навіть десерт. 

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