Енергетичні кульки з кіноа: рецепт корисних веганських смаколиків

Ці смаколики м’які всередині, з приємною хрусткою скоринкою стануть улюбленим перекусом для всіх, хто дбає про своє здоров’я.

На сторінці Spicymoustache поділилися рецептом енергетичних кульок із кіноа, які поєднують у собі користь, смак і легкість приготування.

Інгредієнти Кіноа 100 г Фісташкова паста 1/3 склянки Банан 1 шт. Агавовий сироп 2 ст. л Кокосова олія 1 ст. л Насіння льону 2 ст. л Мигдальне борошно 1/2 склянки Розтоплений білий шоколад 100 г Матча порошок 1 ч. л Подрібнені фісташки Сіль

Приготування

Нагрійте каструлю з антипригарним покриттям на середньому вогні. Додайте сирої кіноа. Постійно помішуйте, щоб уникнути пригорання. Кіноа почне роздуватися — це схоже на приготування попкорну. Коли більшість зерняток роздулися, зніміть каструлю з вогню. Не чекайте, доки вони почнуть горіти. Для відокремлення роздутих зерняток від тих, які залишилися цілими, використовуйте сітчасте сито з великими отворами. У великій мисці змішайте кіноа, фісташкову пасту, подрібнений банан, агавовий сироп, кокосову олію, насіння льону та мигдальне борошно. Перемішуйте до утворення однорідної маси. Охолодіть суміш у холодильнику на 20–30 хвилин. Це полегшить формування кульок. Сформуйте з охолодженої суміші невеликі кульки однакового розміру. Змішайте розтоплений білий шоколад із порошком матча, додайте кокосову олію, подрібнені фісташки та дрібку солі. Обережно занурте кожну кульку в шоколадну суміш, рівномірно покриваючи її. Викладіть готові кульки на тарілку, застелену пергаментом. Помістіть кульки у холодильник, щоб цукерки застигли. Подавайте смаколики одразу з холодильника.

Поради:

Можна обваляти кульки у кокосовій стружці для ніжного смаку.

Можна замінити білий шоколад на темний та використати подрібнені лісові горіхи.

Використовуйте арахісову пасту замість фісташкового та вівсяне борошно замість мигдального. Для насиченого смаку додайте 1 столову ложку какао-порошку.

Зберігайте готові кульки у герметичному контейнеру в холодильнику до 5 днів або заморозьте їх для тривалого зберігання.

Ці енергетичні кульки з кіноа — ідеальне поєднання корисного та смачного. Вони підійдуть як перекус після тренування, швидкий сніданок або навіть десерт.

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