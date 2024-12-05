Енергетичні кульки з кіноа: рецепт корисних веганських смаколиків

Ці смаколики м’які всередині, з приємною хрусткою скоринкою стануть улюбленим перекусом для всіх, хто дбає про своє здоров’я.
На сторінці Spicymoustache поділилися рецептом енергетичних кульок із кіноа, які поєднують у собі користь, смак і легкість приготування.
Інгредієнти
- Кіноа
- 100 г
- Фісташкова паста
- 1/3 склянки
- Банан
- 1 шт.
- Агавовий сироп
- 2 ст. л
- Кокосова олія
- 1 ст. л
- Насіння льону
- 2 ст. л
- Мигдальне борошно
- 1/2 склянки
- Розтоплений білий шоколад
- 100 г
- Матча порошок
- 1 ч. л
- Подрібнені фісташки
- Сіль
Приготування
- Нагрійте каструлю з антипригарним покриттям на середньому вогні.
- Додайте сирої кіноа. Постійно помішуйте, щоб уникнути пригорання. Кіноа почне роздуватися — це схоже на приготування попкорну.
- Коли більшість зерняток роздулися, зніміть каструлю з вогню. Не чекайте, доки вони почнуть горіти.
- Для відокремлення роздутих зерняток від тих, які залишилися цілими, використовуйте сітчасте сито з великими отворами.
- У великій мисці змішайте кіноа, фісташкову пасту, подрібнений банан, агавовий сироп, кокосову олію, насіння льону та мигдальне борошно.
- Перемішуйте до утворення однорідної маси.
- Охолодіть суміш у холодильнику на 20–30 хвилин. Це полегшить формування кульок.
- Сформуйте з охолодженої суміші невеликі кульки однакового розміру.
- Змішайте розтоплений білий шоколад із порошком матча, додайте кокосову олію, подрібнені фісташки та дрібку солі.
- Обережно занурте кожну кульку в шоколадну суміш, рівномірно покриваючи її.
- Викладіть готові кульки на тарілку, застелену пергаментом.
- Помістіть кульки у холодильник, щоб цукерки застигли.
- Подавайте смаколики одразу з холодильника.
Поради:
- Можна обваляти кульки у кокосовій стружці для ніжного смаку.
- Можна замінити білий шоколад на темний та використати подрібнені лісові горіхи.
- Використовуйте арахісову пасту замість фісташкового та вівсяне борошно замість мигдального. Для насиченого смаку додайте 1 столову ложку какао-порошку.
- Зберігайте готові кульки у герметичному контейнеру в холодильнику до 5 днів або заморозьте їх для тривалого зберігання.
Ці енергетичні кульки з кіноа — ідеальне поєднання корисного та смачного. Вони підійдуть як перекус після тренування, швидкий сніданок або навіть десерт.
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