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Фарширована скумбрія: рецепт смачної закуски

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
126
Час на прочитання
1 хв
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Фарширована скумбрія: рецепт смачної закуски

Фарширована скумбрія / Фото: Credits

Красива та смачна закуска, яка прикрасить будь-яке гуляння. Як начинку для скумбрії використовуйте обсмажену моркву з цибулею. Страва виходить соковитою та корисною.

Інгредієнти

скумбрія заморожена
3 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
олія
5 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. У скумбрії видаліть голову, хвіст і нутрощі. Розберіть на філе. Дістаньте всі дрібні кісточки. Промийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте на олії 7-9 хвилин до готовності. Посоліть і поперчіть.
  3. На кожне філе викладіть начинку, поверніть рулетом і скріпіть зубочисткою.
  4. Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 15 хвилин.

Поради:

  • Прикрасьте гілочками зелені петрушки та скибочками лимона.

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