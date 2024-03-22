Фарширована скумбрія: рецепт смачної закуски

Красива та смачна закуска, яка прикрасить будь-яке гуляння. Як начинку для скумбрії використовуйте обсмажену моркву з цибулею. Страва виходить соковитою та корисною.
Інгредієнти
- скумбрія заморожена
- 3 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- олія
- 5 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- У скумбрії видаліть голову, хвіст і нутрощі. Розберіть на філе. Дістаньте всі дрібні кісточки. Промийте та обсушіть паперовим рушником.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте на олії 7-9 хвилин до готовності. Посоліть і поперчіть.
- На кожне філе викладіть начинку, поверніть рулетом і скріпіть зубочисткою.
- Запікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 15 хвилин.
Поради:
- Прикрасьте гілочками зелені петрушки та скибочками лимона.
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