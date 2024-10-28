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Фаршировані булочки з шинкою та сиром: рецепт домашнього фастфуду

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
279 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
217
Час на прочитання
1 хв
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Фаршировані булочки з шинкою та сиром: рецепт домашнього фастфуду

Фаршировані булочки з шинкою та сиром / Фото: Credits

Особливість приготування фаршированих булочок у тому, що вони готуються набагато простіше, ніж звичайна випічка.

Булочки заповніть начинкою з шинки, сиру, помідорів, сметани і запікайте в духовці. Візьміть їх із собою як перекушування або дайте дитині до школи.

Інгредієнти

булочки
4 шт.
шинка
150 г
сир твердий
80 г
помідор
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
яйця
2 шт.
молоко
100 мл
сир твердий
50 г
сіль
  1. У булочок зріжте верхівки та вийміть м'якоть.
  2. Шинку наріжте дрібними кубиками.
  3. Сир натріть на велику тертку і розділіть на дві частини.
  4. Помідор вимийте та наріжте середніми кубиками.
  5. Для заливання: яйця з молоком збийте віничком, посоліть, додайте дрібно натертий сир. Перемішайте.
  6. Для начинки: в мисці з'єднайте шинку, частину сиру, помідор, перець, сіль і перемішайте.
  7. Кожну булочку наповніть начинкою, викладіть на деко і залийте яєчно-молочною заливкою, посипте сиром, що залишився, і накрийте зрізаною з булочок верхівкою.
  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.

Поради:

  • Подавайте фаршировані булочки одразу з духовки.

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