Фаршировані булочки з шинкою та сиром: рецепт домашнього фастфуду

Особливість приготування фаршированих булочок у тому, що вони готуються набагато простіше, ніж звичайна випічка.

Булочки заповніть начинкою з шинки, сиру, помідорів, сметани і запікайте в духовці. Візьміть їх із собою як перекушування або дайте дитині до школи.

Інгредієнти булочки 4 шт. шинка 150 г сир твердий 80 г помідор 1 шт. перець чорний мелений сіль яйця 2 шт. молоко 100 мл сир твердий 50 г сіль

У булочок зріжте верхівки та вийміть м'якоть. Шинку наріжте дрібними кубиками. Сир натріть на велику тертку і розділіть на дві частини. Помідор вимийте та наріжте середніми кубиками. Для заливання: яйця з молоком збийте віничком, посоліть, додайте дрібно натертий сир. Перемішайте. Для начинки: в мисці з'єднайте шинку, частину сиру, помідор, перець, сіль і перемішайте. Кожну булочку наповніть начинкою, викладіть на деко і залийте яєчно-молочною заливкою, посипте сиром, що залишився, і накрийте зрізаною з булочок верхівкою. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.

Поради:

Подавайте фаршировані булочки одразу з духовки.

Читайте також: