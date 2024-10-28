Фаршировані булочки з шинкою та сиром: рецепт домашнього фастфуду

Особливість приготування фаршированих булочок у тому, що вони готуються набагато простіше, ніж звичайна випічка.
Булочки заповніть начинкою з шинки, сиру, помідорів, сметани і запікайте в духовці. Візьміть їх із собою як перекушування або дайте дитині до школи.
Інгредієнти
- булочки
- 4 шт.
- шинка
- 150 г
- сир твердий
- 80 г
- помідор
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- яйця
- 2 шт.
- молоко
- 100 мл
- сир твердий
- 50 г
- сіль
- У булочок зріжте верхівки та вийміть м'якоть.
- Шинку наріжте дрібними кубиками.
- Сир натріть на велику тертку і розділіть на дві частини.
- Помідор вимийте та наріжте середніми кубиками.
- Для заливання: яйця з молоком збийте віничком, посоліть, додайте дрібно натертий сир. Перемішайте.
- Для начинки: в мисці з'єднайте шинку, частину сиру, помідор, перець, сіль і перемішайте.
- Кожну булочку наповніть начинкою, викладіть на деко і залийте яєчно-молочною заливкою, посипте сиром, що залишився, і накрийте зрізаною з булочок верхівкою.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин.
Поради:
- Подавайте фаршировані булочки одразу з духовки.
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