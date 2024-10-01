Фаршировані гарбузові ньокі: цікавий рецепт італійських галушок

Спробуйте приготувати гарбузово-часникові ньокі з сирною начинкою у вершково-грибному соусі.

На сторінці recetassaludables.lucia показали, як приготувати гарбузові ньокі з сирною начинкою, а смажений часник додасть страві неперевершеного аромату.

Інгредієнти Гарбузове пюре 500 г Часник 1 головка Борошно 200 г Розпушувач 1 ч. л Жовток 1 шт. Сіль Перець Мускатний горіх Гриби Оливкова олія Біле вино Вершки Вершковий сир Чорний перець

Приготування:

Гарбуз розріже навпіл, змастіть зверху оливковою олією та покладіть на деко;

Зріжте вершечок голівки часнику, полийте оливковою олією, посоліть, замотайте у фольгу та також покладіть на деко;

Гарбуз та часник поставте запікатися, поки перший не стане мʼяким;

Дістаньте мʼякуш гарбуза, вичавіть у нього запечений часник, посоліть, додайте борошно, розпушувач, жовток і замість тісто;

Замісивши тісто сформуйте з нього ковбаску та розріже її по довжині. З кожної частини сформуйте тоненькі ковбаски та наріжте їх шматочками близько 2 см. Це будуть ваші ньокі;

У середину кожного шматочка покладіть сир і накрийте іншим шматочком. Зліпивши тісто сформуйте кульки;

Закипʼятіть підсолену воду та зваріть у ній ваші ньокі;

В цей час приготуйте соус. Почніть з пасерування нарізаних грибів на оливковій олії;

Коли вони стануть золотистими, додайте трохи вина та дайте йому випаруватися. Потім додайте вершки;

Нарешті додайте сир і чорний перець. Тушкуйте поки сир повністю не розтане;

Покладіть ньокі у соус і потримайте на вогні ще пару хвилин.

Поради:

До тіста можна додати трохи більше борошна, якщо вам здається, що його не вистачає. Однак, не додавайте багато, інакше ньокі будуть дуже тверді;

Замість вершкового сиру можна використати сир з блакитною пліснявою.

Грибний соус можна замінити на будь-який ваш улюблений, або взагалі куштувати ньокі просто зі сметаною.

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