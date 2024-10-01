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Фаршировані гарбузові ньокі: цікавий рецепт італійських галушок

Фаршировані гарбузові ньокі: цікавий рецепт італійських галушок

Фаршировані гарбузові ньокі / Фото: Credits

Спробуйте приготувати гарбузово-часникові ньокі з сирною начинкою у вершково-грибному соусі.

На сторінці recetassaludables.lucia показали, як приготувати гарбузові ньокі з сирною начинкою, а смажений часник додасть страві неперевершеного аромату.

Інгредієнти

Гарбузове пюре
500 г
Часник
1 головка
Борошно
200 г
Розпушувач 
1 ч. л
Жовток
1 шт.
Сіль
Перець
Мускатний горіх
Гриби
Оливкова олія
Біле вино
Вершки
Вершковий сир
Чорний перець

Приготування:

  • Гарбуз розріже навпіл, змастіть зверху оливковою олією та покладіть на деко;
  • Зріжте вершечок голівки часнику, полийте оливковою олією, посоліть, замотайте у фольгу та також покладіть на деко;
  • Гарбуз та часник поставте запікатися, поки перший не стане мʼяким;
  • Дістаньте мʼякуш гарбуза, вичавіть у нього запечений часник, посоліть, додайте борошно, розпушувач, жовток і замість тісто;
  • Замісивши тісто сформуйте з нього ковбаску та розріже її по довжині. З кожної частини сформуйте тоненькі ковбаски та наріжте їх шматочками близько 2 см. Це будуть ваші ньокі;
  • У середину кожного шматочка покладіть сир і накрийте іншим шматочком. Зліпивши тісто сформуйте кульки;
  • Закипʼятіть підсолену воду та зваріть у ній ваші ньокі;
  • В цей час приготуйте соус. Почніть з пасерування нарізаних грибів на оливковій олії;
  • Коли вони стануть золотистими, додайте трохи вина та дайте йому випаруватися. Потім додайте вершки;
  • Нарешті додайте сир і чорний перець. Тушкуйте поки сир повністю не розтане;
  • Покладіть ньокі у соус і потримайте на вогні ще пару хвилин.

Поради:

  • До тіста можна додати трохи більше борошна, якщо вам здається, що його не вистачає. Однак, не додавайте багато, інакше ньокі будуть дуже тверді;
  • Замість вершкового сиру можна використати сир з блакитною пліснявою.

Грибний соус можна замінити на будь-який ваш улюблений, або взагалі куштувати ньокі просто зі сметаною.

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