Фаршировані гарбузові ньокі: цікавий рецепт італійських галушок

Спробуйте приготувати гарбузово-часникові ньокі з сирною начинкою у вершково-грибному соусі.
На сторінці recetassaludables.lucia показали, як приготувати гарбузові ньокі з сирною начинкою, а смажений часник додасть страві неперевершеного аромату.
Інгредієнти
- Гарбузове пюре
- 500 г
- Часник
- 1 головка
- Борошно
- 200 г
- Розпушувач
- 1 ч. л
- Жовток
- 1 шт.
- Сіль
- Перець
- Мускатний горіх
- Гриби
- Оливкова олія
- Біле вино
- Вершки
- Вершковий сир
- Чорний перець
Приготування:
- Гарбуз розріже навпіл, змастіть зверху оливковою олією та покладіть на деко;
- Зріжте вершечок голівки часнику, полийте оливковою олією, посоліть, замотайте у фольгу та також покладіть на деко;
- Гарбуз та часник поставте запікатися, поки перший не стане мʼяким;
- Дістаньте мʼякуш гарбуза, вичавіть у нього запечений часник, посоліть, додайте борошно, розпушувач, жовток і замість тісто;
- Замісивши тісто сформуйте з нього ковбаску та розріже її по довжині. З кожної частини сформуйте тоненькі ковбаски та наріжте їх шматочками близько 2 см. Це будуть ваші ньокі;
- У середину кожного шматочка покладіть сир і накрийте іншим шматочком. Зліпивши тісто сформуйте кульки;
- Закипʼятіть підсолену воду та зваріть у ній ваші ньокі;
- В цей час приготуйте соус. Почніть з пасерування нарізаних грибів на оливковій олії;
- Коли вони стануть золотистими, додайте трохи вина та дайте йому випаруватися. Потім додайте вершки;
- Нарешті додайте сир і чорний перець. Тушкуйте поки сир повністю не розтане;
- Покладіть ньокі у соус і потримайте на вогні ще пару хвилин.
Поради:
- До тіста можна додати трохи більше борошна, якщо вам здається, що його не вистачає. Однак, не додавайте багато, інакше ньокі будуть дуже тверді;
- Замість вершкового сиру можна використати сир з блакитною пліснявою.
Грибний соус можна замінити на будь-який ваш улюблений, або взагалі куштувати ньокі просто зі сметаною.
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