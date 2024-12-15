Фаршировані гриби у беконі: рецепт святкової закуски

Гриби у беконі – це вишукана закуска для святкового столу та смачна страва, яку можна приготувати для вечері з родиною чи друзями. Цей рецепт поєднує ніжний вершковий смак із солонуватою пікантністю бекону та створює справжній кулінарний витвір.
Рецепт, який показали на сторінці Liliya.cooking підкорює поєднанням текстур у страві: хрусткий бекон, ніжна начинка та соковиті гриби та найкраще те, що він не потребує надмірних зусиль чи складних інгредієнтів.
Інгредієнти
- Печериці (великі)
- 10 шт.
- Вершковий сир
- 100 г
- Твердий сир
- 50 г
- Цибуля
- 1 шт.
- Бекон
- 100 г
- Соус барбекю
Приготування:
- Спочатку ретельно промийте печериці під проточною водою, очистіть шапочки від забруднень та видаліть ніжки, проте не викидайте їх.
- Подрібніть ніжки грибів разом із цибулею.
- Розігрійте пательню, додайте трохи олії та обсмажуйте суміш на середньому вогні протягом 5–10 хвилин до золотистого кольору.
- Після охолодження додайте вершковий та тертий твердий сир. Добре перемішайте, щоб утворилася однорідна маса.
- Наповніть кожну шапочку начинкою. Постарайтеся, щоб начинка трохи виступала зверху, адже після запікання вона набуде красивої золотистої скоринки.
- Кожен фарширований грибочок замотайте в тонкий шматок бекону. Якщо бекон погано тримається, його можна закріпити зубочисткою.
- Змастіть гриби у беконі соусом барбекю, щоб додати аромат і легкий солодкувато-димний присмак.
- Викладіть гриби на деко, застелене пергаментом або змащене невеликою кількістю олії. Розігрійте духовку до 200°C і випікайте протягом 20 хвилин. Бекон має стати хрустким, а гриби – соковитими.
- Подавайте гриби гарячими, зверху присипавши їх свіжою зеленню. Вони чудово поєднуються з білим часниковим соусом або пікантним сирним діпом.
Поради:
- До сирної начинки можна додати подрібнене куряче філе, горіхи, подрібнені трави чи навіть шматочки в’ялених помідорів.
- Якщо у вас немає соусу барбекю, його можна замінити томатним соусом із додаванням улюблених спецій.
Ця страва має всі шанси стати фавориткою на вашому святковому столі. Вона має вишуканий вигляд, легко готується і чудово смакує. Не бійтеся експериментувати, додавайте до начинки нові інгредієнти та насолоджуйтеся.
Смачного!
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