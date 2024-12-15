Фаршировані гриби у беконі: рецепт святкової закуски

Гриби у беконі – це вишукана закуска для святкового столу та смачна страва, яку можна приготувати для вечері з родиною чи друзями. Цей рецепт поєднує ніжний вершковий смак із солонуватою пікантністю бекону та створює справжній кулінарний витвір.

Рецепт, який показали на сторінці Liliya.cooking підкорює поєднанням текстур у страві: хрусткий бекон, ніжна начинка та соковиті гриби та найкраще те, що він не потребує надмірних зусиль чи складних інгредієнтів.

Інгредієнти Печериці (великі) 10 шт. Вершковий сир 100 г Твердий сир 50 г Цибуля 1 шт. Бекон 100 г Соус барбекю

Приготування:

Спочатку ретельно промийте печериці під проточною водою, очистіть шапочки від забруднень та видаліть ніжки, проте не викидайте їх. Подрібніть ніжки грибів разом із цибулею. Розігрійте пательню, додайте трохи олії та обсмажуйте суміш на середньому вогні протягом 5–10 хвилин до золотистого кольору. Після охолодження додайте вершковий та тертий твердий сир. Добре перемішайте, щоб утворилася однорідна маса. Наповніть кожну шапочку начинкою. Постарайтеся, щоб начинка трохи виступала зверху, адже після запікання вона набуде красивої золотистої скоринки. Кожен фарширований грибочок замотайте в тонкий шматок бекону. Якщо бекон погано тримається, його можна закріпити зубочисткою. Змастіть гриби у беконі соусом барбекю, щоб додати аромат і легкий солодкувато-димний присмак. Викладіть гриби на деко, застелене пергаментом або змащене невеликою кількістю олії. Розігрійте духовку до 200°C і випікайте протягом 20 хвилин. Бекон має стати хрустким, а гриби – соковитими. Подавайте гриби гарячими, зверху присипавши їх свіжою зеленню. Вони чудово поєднуються з білим часниковим соусом або пікантним сирним діпом.

Поради:

До сирної начинки можна додати подрібнене куряче філе, горіхи, подрібнені трави чи навіть шматочки в’ялених помідорів.

Якщо у вас немає соусу барбекю, його можна замінити томатним соусом із додаванням улюблених спецій.

Ця страва має всі шанси стати фавориткою на вашому святковому столі. Вона має вишуканий вигляд, легко готується і чудово смакує. Не бійтеся експериментувати, додавайте до начинки нові інгредієнти та насолоджуйтеся.

Смачного!

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