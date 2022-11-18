Фаршировані печериці: простий рецепт

Гриби містять багато поживних речовин. За харчовою цінністю вони не поступаються м’ясу, овочам і фруктам. Корисні властивості грибів практично не втрачаються після оброблення. Відсоток вмісту жирів у грибах дуже низький, що робить їх популярними в дієтичному харчуванні.

Фаршировані печериці в духовці — це смачне, апетитне, запашне блюдо, яке можна включати як до повсякденного меню, так і до святкового. Страва проста у приготуванні, а подобається всім.

Інгредієнти

печериці — 300 гр.

філе індички — 150 гр.

цибуля — 100 гр.

сметана — 100 гр.

сир твердий —150 гр.

сіль за смаком

чорний мелений перець за смаком

рослинна олія для смаження

Підготовка

Відокремити грибні ніжки від капелюшків.

Грибні ніжки та цибулю дрібно нарізати.

М’ясо птиці також дрібно нарізати.

Сир натерти на дрібній тертці.

Приготування

На рослинній олії обсмажити цибулю і м’ясо протягом 10-15 хвилин. Потім додати гриби, посолити і поперчити за смаком. Після чого ще смажити протягом 10-15 хвилин, додати сметану, тушкувати близько 5 хвилин, остудити.

Цією масою нафарширувати капелюшки грибів. Викласти в форму для запікання, посипати сиром. Поставити до духовки, запікати за температури 180 градусів до золотистої скоринки (близько 20 хвилин).

Готові гриби викласти на блюдо, прикрасити зеленню і подавати до столу.

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