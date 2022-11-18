Фаршировані печериці: простий рецепт

Гриби містять багато поживних речовин. За харчовою цінністю вони не поступаються м’ясу, овочам і фруктам. Корисні властивості грибів практично не втрачаються після оброблення. Відсоток вмісту жирів у грибах дуже низький, що робить їх популярними в дієтичному харчуванні.
Фаршировані печериці в духовці — це смачне, апетитне, запашне блюдо, яке можна включати як до повсякденного меню, так і до святкового. Страва проста у приготуванні, а подобається всім.
Інгредієнти
- печериці — 300 гр.
- філе індички — 150 гр.
- цибуля — 100 гр.
- сметана — 100 гр.
- сир твердий —150 гр.
- сіль за смаком
- чорний мелений перець за смаком
- рослинна олія для смаження
Підготовка
- Відокремити грибні ніжки від капелюшків.
- Грибні ніжки та цибулю дрібно нарізати.
- М’ясо птиці також дрібно нарізати.
- Сир натерти на дрібній тертці.
Приготування
На рослинній олії обсмажити цибулю і м’ясо протягом 10-15 хвилин. Потім додати гриби, посолити і поперчити за смаком. Після чого ще смажити протягом 10-15 хвилин, додати сметану, тушкувати близько 5 хвилин, остудити.
Цією масою нафарширувати капелюшки грибів. Викласти в форму для запікання, посипати сиром. Поставити до духовки, запікати за температури 180 градусів до золотистої скоринки (близько 20 хвилин).
Готові гриби викласти на блюдо, прикрасити зеленню і подавати до столу.
Читайте також:
- Рецепт салату з вареного буряка і сирої моркви
- Рибні котлети з начинкою: простий рецепт корисної страви
- Проста та швидка страва: варіанти корисних начинок для лаваша