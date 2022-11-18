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Фаршировані печериці: простий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
294
Час на прочитання
2 хв
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Фаршировані печериці: простий рецепт

Фото: Credits

Гриби містять багато поживних речовин. За харчовою цінністю вони не поступаються м’ясу, овочам і фруктам. Корисні властивості грибів практично не втрачаються після оброблення. Відсоток вмісту жирів у грибах дуже низький, що робить їх популярними в дієтичному харчуванні.

Фаршировані печериці в духовці — це смачне, апетитне, запашне блюдо, яке можна включати як до повсякденного меню, так і до святкового. Страва проста у приготуванні, а подобається всім.    

Інгредієнти

  • печериці — 300 гр.
  • філе індички — 150 гр.
  • цибуля — 100 гр.
  • сметана — 100 гр.
  • сир твердий —150 гр.
  • сіль за смаком
  • чорний мелений перець за смаком
  • рослинна олія для смаження

Підготовка

  • Відокремити грибні ніжки від капелюшків.
  • Грибні ніжки та цибулю дрібно нарізати.
  • М’ясо птиці також дрібно нарізати.
  • Сир натерти на дрібній тертці.

Приготування

На рослинній олії обсмажити цибулю і м’ясо протягом 10-15 хвилин. Потім додати гриби, посолити і поперчити за смаком. Після чого ще смажити протягом 10-15 хвилин, додати сметану, тушкувати близько 5 хвилин, остудити.

Цією масою нафарширувати капелюшки грибів. Викласти в форму для запікання, посипати сиром. Поставити до духовки, запікати за температури 180 градусів до золотистої скоринки (близько 20 хвилин).

Готові гриби викласти на блюдо, прикрасити зеленню і подавати до столу.

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Дата публікації
Перегляди
294
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