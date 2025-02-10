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Фаршировані печериці в беконі: рецепт оригінальної закуски

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
352 ккал
Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
79
Час на прочитання
1 хв
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Фаршировані печериці в беконі: рецепт оригінальної закуски

Фаршировані печериці в беконі / Фото: Credits

Якщо ви в пошуку оригінальної та смачної закуски до святкового столу, ці грибочки з сиром у беконі підкорять вас своєю простотою та апетитним виглядом.

Для приготування знадобляться печериці з невеликими капелюшками, цибуля, будь-який сир, тонко нарізаний бекон і духовка.

Інгредієнти

печериці
400 г
сир твердий
50 г
бекон (тонкі смужки)
130 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
олія
2 ст. л.
сіль
  1. Печериці промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. У кожного гриба видаліть ніжку і наріжте її дрібними кубиками.
  2. Твердий сир натріть на дрібну тертку.
  3. Цибулю очистьте та наріжте дрібними кубиками.
  4. Бекон розділіть на смужки і посоліть з двох боків.
  5. На сковороді з олією обсмажте до м'якості цибулю, додайте нарізані грибні ніжки, посоліть та обсмажте 8–10 хвилин.
  6. Викладіть до кожного грибного капелюшка начинку, посипте сиром та обгорніть смужкою бекону.
  7. Печериці викладіть до форми для запікання, змащеної олією.
  8. Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 20–25 хвилин. Вийміть із форми, перекладіть на блюдо та подайте до столу.

Поради:

  • Нарізаний тонкими шматочками бекон можна купити в будь-якому супермаркеті.

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