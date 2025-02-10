Фаршировані печериці в беконі: рецепт оригінальної закуски

Якщо ви в пошуку оригінальної та смачної закуски до святкового столу, ці грибочки з сиром у беконі підкорять вас своєю простотою та апетитним виглядом.
Для приготування знадобляться печериці з невеликими капелюшками, цибуля, будь-який сир, тонко нарізаний бекон і духовка.
Інгредієнти
- печериці
- 400 г
- сир твердий
- 50 г
- бекон (тонкі смужки)
- 130 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- олія
- 2 ст. л.
- сіль
- Печериці промийте під проточною водою та обсушіть паперовим рушником. У кожного гриба видаліть ніжку і наріжте її дрібними кубиками.
- Твердий сир натріть на дрібну тертку.
- Цибулю очистьте та наріжте дрібними кубиками.
- Бекон розділіть на смужки і посоліть з двох боків.
- На сковороді з олією обсмажте до м'якості цибулю, додайте нарізані грибні ніжки, посоліть та обсмажте 8–10 хвилин.
- Викладіть до кожного грибного капелюшка начинку, посипте сиром та обгорніть смужкою бекону.
- Печериці викладіть до форми для запікання, змащеної олією.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці 20–25 хвилин. Вийміть із форми, перекладіть на блюдо та подайте до столу.
Поради:
- Нарізаний тонкими шматочками бекон можна купити в будь-якому супермаркеті.
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