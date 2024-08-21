Фаршировані яйця з грибами: рецепт популярної закуски

Один з варіантів прикрасити святковий стіл – нафарширувати яйця з обсмаженими грибами і цибулею.

Ніжна начинка з жовтків із печерицями чудово поєднується з білками. Страва легка у приготуванні та доволі бюджетна.

Інгредієнти яйця 8 шт. печериці 200 г цибуля ріпчаста 1 шт. сметана 2 ст. л. олія 2 ст. л. перець чорний мелений сіль цибуля зелена

Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Охолодіть, очистьте, розріжте навпіл та обережно вийміть жовток.

Цибулю почистьте, гриби промийте. Овочі дрібно наріжте кубиками. На сковороді з розігрітою олією обсмажте цибулю на середньому вогні 5-7 хвилин до золотавого кольору. Додайте до неї гриби та обсмажте ще 5-7 хвилин до повної готовності грибів. Посоліть. Трохи остудіть.

Зелену цибулю промийте і дрібно поріжте.

Для начинки до чаші блендера викладіть жовтки, обсмажені гриби з цибулею, сметану, чорний мелений перець і сіль. Подрібніть до однорідної маси.

Половинки яєчних білків наповніть начинкою та посипте зеленою цибулею.

Поради:

Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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