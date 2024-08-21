Фаршировані яйця з грибами: рецепт популярної закуски

Один з варіантів прикрасити святковий стіл – нафарширувати яйця з обсмаженими грибами і цибулею.
Ніжна начинка з жовтків із печерицями чудово поєднується з білками. Страва легка у приготуванні та доволі бюджетна.
Інгредієнти
- яйця
- 8 шт.
- печериці
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- цибуля зелена
Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Охолодіть, очистьте, розріжте навпіл та обережно вийміть жовток.
Цибулю почистьте, гриби промийте. Овочі дрібно наріжте кубиками. На сковороді з розігрітою олією обсмажте цибулю на середньому вогні 5-7 хвилин до золотавого кольору. Додайте до неї гриби та обсмажте ще 5-7 хвилин до повної готовності грибів. Посоліть. Трохи остудіть.
Зелену цибулю промийте і дрібно поріжте.
Для начинки до чаші блендера викладіть жовтки, обсмажені гриби з цибулею, сметану, чорний мелений перець і сіль. Подрібніть до однорідної маси.
Половинки яєчних білків наповніть начинкою та посипте зеленою цибулею.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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