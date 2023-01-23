Фаршировані яйця з тунцем: оригінальна альтернатива салату "Мімоза"

Фаршировані яйця з тунцем – це альтернатива всім улюбленому салату «Мімоза». Любителям риби смак такої закуски може прийтись до смаку однозначно.

Як наповнення використовуємо яєчні жовтки, тунець та зелень. Ці інгредієнти чудово поєднуються за смаком. Фаршировані яйця – безпрограшний варіант закуски на святковий стіл.

Складники

яйця – 8 шт.;

тунець у олії – 80 г;

сир – 90 г;

майонез – 3 ст. л.;

цибуля зелена – 15 г;

кріп;

сіль, перець чорний мелений;

Приготування

Відваріть яйця десять хвилин. Остудіть, почистіть. Розріжте кожне яйце навпіл, дістаньте жовтки, зберігаючи половинки білка цілими. Чотири половинки жовтка окремо натріть на тертці та залиште для прикраси. Решту жовтків натріть на дрібній тертці, додайте тунець (попередньо зливши з нього рідину) і ретельно розімніть виделкою до однорідності, подрібніть дрібно зелену цибулю. Додайте майонез, сіль та перець. Перемішайте.

Отриманою масою заповніть половинки яєчних білків так, щоб отримати форму яйця, зверху промажте майонезом і посипте жовтками. Прикрасьте зеленню.

Порада

Під час подавання фаршировані яйця можна викласти на листя салату.

Читайте також: