Фарширований гарбуз: рецепт ефектної та корисної страви

Ця страва не лише чудова на вигляд, але й на смак просто приголомшлива. Подавайте її до святкового столу як гарнір або як основну страву.

Інгредієнти мускатний гарбуз, розрізаний навпіл і очищений від насіння 2 шт. олія оливкова 2,5 ст. л. зерна кукурудзяні 1,5 скл. кіноа 1 скл. вода або бульйон овочевий 2 скл. нут 1 банка або 200 г цибуля зелена 1 пучок перець болгарський 2 шт. петрушка 1 пучок фундук 100 г олія оливкова 80 мл оцет яблучний 50 мл гірчиця діжонська 1 ст. л. сир твердий 50 г перець чорний свіжомелений сіль

1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Підготуйте два дека.

2. Натріть внутрішню частину половинок гарбуза 2 столовими ложками оливкової олії, а потім покладіть половинки зрізом униз на деко. Запікайте, поки гарбуз не стане м'яким, 20–25 хвилин.

3. Перекладіть кукурудзу на друге деко і збризкайте ½ столової ложки оливкової олії. Запікайте, поки кукурудза не почне набувати золотаво-коричневого кольору, 8–10 хвилин.

4. В невеликій каструлі змішайте кіноа та воду або бульйон. Доведіть до кипіння і варіть, поки рідина майже не зникне, а кіноа не стане м'яким, 12–15 хвилин.

5. Перекладіть кіноа до великої миски та перемішайте зі смаженою кукурудзою, нутом, зеленою цибулею, червоним перцем, петрушкою і фундуком.

6. У невеликій мисці збийте оливкову олію з оцтом і гірчицею, щоб змішати. Приправте сіллю та перцем.

7. Додайте заправку до начинки та добре перемішайте. Розкладіть її всередині половинок гарбуза. Ви можете вибрати частину приготовленого овоча, щоб звільнити більше місця для начинки, або просто викласти все зверху.

8. Прикрасьте кожен шматочок гарбуза 2 столовими ложками тертого сиру, а потім знову покладіть до духовки, доки сир не розплавиться, а начинка не стане теплою, ще 10–12 хвилин.

9. Подавайте страву теплою, одразу ж.

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