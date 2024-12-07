Фарширований мангольд: рецепт цікавої страви

Якщо ви шукаєте щось особливе для вашого святкового меню, фарширований мангольд – ідеальний вибір. Ця страва не лише дивує вишуканим смаком, а й додає естетики вашому столу. Велике, соковите листя мангольда у поєднанні з ароматною начинкою та насиченим соусом створюють справжню симфонію смаків.
На сторінці lichtenstadt розповіли, як приготувати цей кулінарний шедевр.
Інгредієнти
- Мангольд 1 пучок
- Цибуля 3 шт.
Для начинки:
- Фарш (свинина, яловичина чи мікс на ваш смак) ½ кг
- Булгур (можна замінити на круглий рис) 1 склянка
- Петрушка 1 пучок
- Часникова приправа 1 ч. л
- Сіль 1,5 ст. л
- Чорний перець ½ ч. л
- Паприка 1 ч. л
- Суміш спецій ½ ч. л
- Кориця ⅓ ч. л
- Мелений коріандр ½ ч. л
- Кленовий сироп 2 ст. л
- Оливкова олія 3 ст. л
- Концентрат виноградного чи гранатового соку 2 ст. л
Для соусу:
- Окріп 3 склянки
- Сіль 1 ч. л
- Чорний перець ½ ч. л
- Паприка 1 ч. л
- Оливкова олія 3 ст. л
- Виноградний чи гранатовий концентрат 2 ст. л
Приготування
- Ретельно промийте листя мангольда під проточною водою. Розкладіть лист на рівній поверхні, розріжте його ножем уздовж на дві половини, видаліть стебло. Залиште обрізки для інших страв, наприклад, супів чи овочевих запіканок.
- Змішайте всі інгредієнти для начинки у великій мисці. Важливо, щоб фарш і спеції рівномірно перемішалися.
- Візьміть половинку листа мангольда, викладіть на її нижню частину столову ложку начинки. Загорніть лист трикутником, щільно закривши начинку та викладіть готовий рулет у каструлю швом донизу. На дно каструлі попередньо розкладіть кружальця цибулі.
- У глибокій мисці змішайте всі інгредієнти для соусу, ретельно перемішайте. Полийте отриманою рідиною рулети так, щоб вони були повністю вкриті соусом.
- Доведіть каструлю до кипіння на середньому вогні.
- Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте страву змоченим у воді пергаментним папером, а зверху закрийте кришкою.
- Готуйте рулети приблизно 1,5 години.
- Періодично перевіряйте чи вистачає рідини. Якщо вона випаровується, додайте трохи окропу. У кінці, якщо залишилося багато рідини, відкрийте кришку й випарюйте її протягом кількох хвилин.
- Якщо у вас залишилася начинка, сформуйте з неї фрикадельки, обсмажте їх і додайте до соусу, який залишився у каструлі. Це не лише зменшить кількість залишків, але й додасть вашій страві різноманіття.
Поради:
- Обирайте листя мангольда без пошкоджень.
- Не бійтеся експериментувати за спеціями та додавайте улюблені приправи.
- Якщо у вас немає гранатового чи виноградного концентрату, можна замінити їх густим фруктовим соком.
Фарширований мангольд – страва, яка підкорює з першого погляду. Її насичений аромат і яскравий вигляд зроблять ваш святковий стіл по-справжньому особливим.
Смачного!
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