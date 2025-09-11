ТСН у соціальних мережах

Рецепти
78
2 хв

Фаршироване куряче філе з грибами: рецепт страви, яка тішить своїм смаком

Куряче філе — одна з найулюбленіших страв українських господинь. Воно ніжне, дієтичне та універсальне, з нього можна приготувати сотні різних варіацій, від легких салатів до вишуканих гарячих страв.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
55 хвилин
175 ккал
Фаршироване куряче філе з грибами instagram.com_appetizing.tv

Фаршироване куряче філе з грибами instagram.com_appetizing.tv

Проте якщо ви шукаєте щось особливе, що прикрасить святковий стіл і водночас стане чудовим варіантом для сімейної вечері, варто спробувати фаршироване куряче філе з грибами. На сторінці appetizing.tv розповіли, що ця страва поєднує соковите м’ясо, ароматну грибну начинку та ніжну сирну скоринку. А завдяки простим інгредієнтам і зрозумілому процесу приготування її зможе зробити навіть кулінар-початківець.

Інгредієнти

Куряче філе
800 г
Цибуля ріпчаста
2 шт.
Печериці
300 г
Сіль
1 ч. л
Мелений чорний перець
Майонез
50 г
Сир моцарела (або тертий)
100 г

Приготування

  1. Вимийте та просушіть м’ясо. Розріжте філе вздовж на тонкі пласти, злегка відбийте молотком, посоліть і поперчіть.

  2. Подрібніть цибулю та обсмажте її на сковороді до прозорості. Додайте нарізані печериці, тушкуйте до випаровування рідини, приправте сіллю та перцем.

  3. Викладіть по ложці грибної начинки всередину кожного шматочка курки, загорніть і за необхідності закріпіть зубочистками чи кулінарною ниткою.

  4. Змастіть верх курки тонким шаром майонезу та посипте тертою моцарелою.

  5. Викладіть у форму для запікання, застелену пергаментом і готуйте у розігрітій духовці за 180°C близько 35 хв.

Поради

  • Якщо хочете зробити страву дієтичнішою, замініть майонез на грецький йогурт.

  • Начинку можна урізноманітнити, просто додайте шпинат, твердий сир або навіть сушені томати.

Фаршироване куряче філе з грибами — це страва, яка чудово поєднує простоту та вишуканість. Вона не лише має святковий вигляд, а й дарує неймовірний смак. Приготуйте її хоча б раз і вона обов’язково стане вашим «коронним рецептом» для вечері у родинному колі чи святковому застіллі.

