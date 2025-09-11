- Дата публікації
- Категорія
- Рецепти
Фаршироване куряче філе з грибами: рецепт страви, яка тішить своїм смаком
Куряче філе — одна з найулюбленіших страв українських господинь. Воно ніжне, дієтичне та універсальне, з нього можна приготувати сотні різних варіацій, від легких салатів до вишуканих гарячих страв.
Проте якщо ви шукаєте щось особливе, що прикрасить святковий стіл і водночас стане чудовим варіантом для сімейної вечері, варто спробувати фаршироване куряче філе з грибами. На сторінці appetizing.tv розповіли, що ця страва поєднує соковите м’ясо, ароматну грибну начинку та ніжну сирну скоринку. А завдяки простим інгредієнтам і зрозумілому процесу приготування її зможе зробити навіть кулінар-початківець.
Інгредієнти
- Куряче філе
- 800 г
- Цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- Печериці
- 300 г
- Сіль
- 1 ч. л
- Мелений чорний перець
- Майонез
- 50 г
- Сир моцарела (або тертий)
- 100 г
Приготування
Вимийте та просушіть м’ясо. Розріжте філе вздовж на тонкі пласти, злегка відбийте молотком, посоліть і поперчіть.
Подрібніть цибулю та обсмажте її на сковороді до прозорості. Додайте нарізані печериці, тушкуйте до випаровування рідини, приправте сіллю та перцем.
Викладіть по ложці грибної начинки всередину кожного шматочка курки, загорніть і за необхідності закріпіть зубочистками чи кулінарною ниткою.
Змастіть верх курки тонким шаром майонезу та посипте тертою моцарелою.
Викладіть у форму для запікання, застелену пергаментом і готуйте у розігрітій духовці за 180°C близько 35 хв.
Поради
Якщо хочете зробити страву дієтичнішою, замініть майонез на грецький йогурт.
Начинку можна урізноманітнити, просто додайте шпинат, твердий сир або навіть сушені томати.
Фаршироване куряче філе з грибами — це страва, яка чудово поєднує простоту та вишуканість. Вона не лише має святковий вигляд, а й дарує неймовірний смак. Приготуйте її хоча б раз і вона обов’язково стане вашим «коронним рецептом» для вечері у родинному колі чи святковому застіллі.