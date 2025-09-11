Фаршироване куряче філе з грибами: рецепт страви, яка тішить своїм смаком

Фаршироване куряче філе з грибами instagram.com_appetizing.tv

Проте якщо ви шукаєте щось особливе, що прикрасить святковий стіл і водночас стане чудовим варіантом для сімейної вечері, варто спробувати фаршироване куряче філе з грибами. На сторінці appetizing.tv розповіли, що ця страва поєднує соковите м’ясо, ароматну грибну начинку та ніжну сирну скоринку. А завдяки простим інгредієнтам і зрозумілому процесу приготування її зможе зробити навіть кулінар-початківець.

Інгредієнти Куряче філе 800 г Цибуля ріпчаста 2 шт. Печериці 300 г Сіль 1 ч. л Мелений чорний перець Майонез 50 г Сир моцарела (або тертий) 100 г

Приготування

Вимийте та просушіть м’ясо. Розріжте філе вздовж на тонкі пласти, злегка відбийте молотком, посоліть і поперчіть. Подрібніть цибулю та обсмажте її на сковороді до прозорості. Додайте нарізані печериці, тушкуйте до випаровування рідини, приправте сіллю та перцем. Викладіть по ложці грибної начинки всередину кожного шматочка курки, загорніть і за необхідності закріпіть зубочистками чи кулінарною ниткою. Змастіть верх курки тонким шаром майонезу та посипте тертою моцарелою. Викладіть у форму для запікання, застелену пергаментом і готуйте у розігрітій духовці за 180°C близько 35 хв.

Поради

Якщо хочете зробити страву дієтичнішою, замініть майонез на грецький йогурт.

Начинку можна урізноманітнити, просто додайте шпинат, твердий сир або навіть сушені томати.

Фаршироване куряче філе з грибами — це страва, яка чудово поєднує простоту та вишуканість. Вона не лише має святковий вигляд, а й дарує неймовірний смак. Приготуйте її хоча б раз і вона обов’язково стане вашим «коронним рецептом» для вечері у родинному колі чи святковому застіллі.