- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 159
- Час на прочитання
- 1 хв
Фаршировані баклажани: класичний рецепт
Приготуйте просту, корисну страву — фаршировані баклажани.
Із баклажанів зробіть човники, наповніть їх фаршем із помідорами, зеленню і часником, посипте сиром і запечіть у духовці.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- фарш свинячий
- 400 г
- сир твердий
- 100 г
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- петрушка
-
- чорний мелений перець
-
- сіль
-
- олія
-
Баклажани помийте, обсушіть паперовим рушником, розріжте уздовж на половинки й акуратно, виберіть із них частину м'якоті так, щоб вийшли човники.
М'якоть баклажана дрібно наріжте.
Петрушку промийте, дрібно подрібніть.
Сир твердий натріть на великій тертці.
Помідори наріжте на дрібні кубики.
Часник очистьте і видавіть через прес.
Для фаршу в мисці з'єднайте м'якоть баклажанів, фарш, помідори, зелень, часник, поперчіть, посоліть і перемішайте.
Човники баклажанів злегка посоліть, змастіть олією всередині та зовні, наповніть їх фаршем і викладіть у форму для запікання, застелену пергаментом.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів, потім вийміть із духовки, посипте сиром і відправте ще в духовку на п'ять хвилин.
Поради:
М'ясо використовуйте будь-яке.