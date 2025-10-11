ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Фаршировані баклажани: класичний рецепт

Приготуйте просту, корисну страву — фаршировані баклажани.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
137 ккал
Фаршировані баклажани

Фаршировані баклажани / © Credits

Із баклажанів зробіть човники, наповніть їх фаршем із помідорами, зеленню і часником, посипте сиром і запечіть у духовці.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
фарш свинячий
400 г
сир твердий
100 г
помідори
2 шт.
часник
2 зубчики
петрушка
чорний мелений перець
сіль
олія

  1. Баклажани помийте, обсушіть паперовим рушником, розріжте уздовж на половинки й акуратно, виберіть із них частину м'якоті так, щоб вийшли човники.

  2. М'якоть баклажана дрібно наріжте.

  3. Петрушку промийте, дрібно подрібніть.

  4. Сир твердий натріть на великій тертці.

  5. Помідори наріжте на дрібні кубики.

  6. Часник очистьте і видавіть через прес.

  7. Для фаршу в мисці з'єднайте м'якоть баклажанів, фарш, помідори, зелень, часник, поперчіть, посоліть і перемішайте.

  8. Човники баклажанів злегка посоліть, змастіть олією всередині та зовні, наповніть їх фаршем і викладіть у форму для запікання, застелену пергаментом.

  9. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів, потім вийміть із духовки, посипте сиром і відправте ще в духовку на п'ять хвилин.

Поради:

  • М'ясо використовуйте будь-яке.

Наступна публікація

