- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 60
- Час на прочитання
- 2 хв
Фаршировані гриби у беконі: рецепт запеченої ароматної закуски
Хрусткий бекон, ніжні гриби та соковита начинка з курячого філе — ця страва ідеальна для осінніх вечорів, святкового столу чи просто, коли хочеться чогось смачного, але без зайвої метушні.
На сторінці gatim_zi_de_zi з’явився простий рецепт, який уже встиг стати кулінарним хітом у мережі. Готується всього за 20 хв, а вигляд має, як ресторанна подача.
Ніжна середина, апетитна скоринка та солонувато-димний аромат — саме те, що ми очікуємо від ідеальної закуски. Бекон тут не лише для смаку, він утримує начинку всередині та додає страві потрібної структури.
Інгредієнти
гриби шампіньйони 8 шт.
сіль
чорний перець
сушений часник
соєвий соус 1 ст. л
оливкова олія 1 ст. л
Начинка
куряче філе 200 г
цибуля 1 шт.
сіль
перець
сушений часник
бекон 8 скибочок
Приготування
Підготуйте гриби. Обережно зніміть ніжки, очистьте серединку, щоб зробити місце для начинки.
Полийте гриби соєвим соусом, олією, приправте сіллю, перцем і часником.
Ніжки грибів і подрібнену цибулю обсмажте 2–3 хв, потім додайте мелене куряче філе та спеції.
Наповніть грибочки начинкою, обгорніть кожен шматочком бекону.
Викладіть в аерогриль, готуйте за 180°C 15–18 хв. Перевертати не потрібно.
Поради
Якщо немає аерогриля, можна запекти в духовці за 190°C близько 20 хв.
Для пікантного смаку додайте до начинки трохи тертого сиру чи краплю гострого соусу.
Подавайте теплими, з соусом із йогурту та часнику.
Ця страва — доказ, що закуска може бути простою, але ефектною. Фаршировані гриби у беконі чудово підходять і для сімейної вечері, і для святкової подачі, аромат розповість про них раніше, ніж ви встигнете подати на стіл.