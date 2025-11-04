Фаршировані гриби у беконі: рецепт запеченої ароматної закуски

Фаршировані гриби у беконі / © Credits

На сторінці gatim_zi_de_zi з’явився простий рецепт, який уже встиг стати кулінарним хітом у мережі. Готується всього за 20 хв, а вигляд має, як ресторанна подача.

Ніжна середина, апетитна скоринка та солонувато-димний аромат — саме те, що ми очікуємо від ідеальної закуски. Бекон тут не лише для смаку, він утримує начинку всередині та додає страві потрібної структури.

Інгредієнти

гриби шампіньйони 8 шт.

сіль

чорний перець

сушений часник

соєвий соус 1 ст. л

оливкова олія 1 ст. л

Начинка

куряче філе 200 г

цибуля 1 шт.

сіль

перець

сушений часник

бекон 8 скибочок

Приготування

Підготуйте гриби. Обережно зніміть ніжки, очистьте серединку, щоб зробити місце для начинки. Полийте гриби соєвим соусом, олією, приправте сіллю, перцем і часником. Ніжки грибів і подрібнену цибулю обсмажте 2–3 хв, потім додайте мелене куряче філе та спеції. Наповніть грибочки начинкою, обгорніть кожен шматочком бекону. Викладіть в аерогриль, готуйте за 180°C 15–18 хв. Перевертати не потрібно.

Поради

Якщо немає аерогриля, можна запекти в духовці за 190°C близько 20 хв.

Для пікантного смаку додайте до начинки трохи тертого сиру чи краплю гострого соусу.

Подавайте теплими, з соусом із йогурту та часнику.

Ця страва — доказ, що закуска може бути простою, але ефектною. Фаршировані гриби у беконі чудово підходять і для сімейної вечері, і для святкової подачі, аромат розповість про них раніше, ніж ви встигнете подати на стіл.