Рецепти
60
2 хв

Фаршировані гриби у беконі: рецепт запеченої ароматної закуски

Хрусткий бекон, ніжні гриби та соковита начинка з курячого філе — ця страва ідеальна для осінніх вечорів, святкового столу чи просто, коли хочеться чогось смачного, але без зайвої метушні.

Фаршировані гриби у беконі

Фаршировані гриби у беконі / © Credits

На сторінці gatim_zi_de_zi з’явився простий рецепт, який уже встиг стати кулінарним хітом у мережі. Готується всього за 20 хв, а вигляд має, як ресторанна подача.

Ніжна середина, апетитна скоринка та солонувато-димний аромат — саме те, що ми очікуємо від ідеальної закуски. Бекон тут не лише для смаку, він утримує начинку всередині та додає страві потрібної структури.

Інгредієнти

  • гриби шампіньйони 8 шт.

  • сіль

  • чорний перець

  • сушений часник

  • соєвий соус 1 ст. л

  • оливкова олія 1 ст. л

Начинка

  • куряче філе 200 г

  • цибуля 1 шт.

  • сіль

  • перець

  • сушений часник

  • бекон 8 скибочок

Приготування

  1. Підготуйте гриби. Обережно зніміть ніжки, очистьте серединку, щоб зробити місце для начинки.

  2. Полийте гриби соєвим соусом, олією, приправте сіллю, перцем і часником.

  3. Ніжки грибів і подрібнену цибулю обсмажте 2–3 хв, потім додайте мелене куряче філе та спеції.

  4. Наповніть грибочки начинкою, обгорніть кожен шматочком бекону.

  5. Викладіть в аерогриль, готуйте за 180°C 15–18 хв. Перевертати не потрібно.

Поради

  • Якщо немає аерогриля, можна запекти в духовці за 190°C близько 20 хв.

  • Для пікантного смаку додайте до начинки трохи тертого сиру чи краплю гострого соусу.

  • Подавайте теплими, з соусом із йогурту та часнику.

Ця страва — доказ, що закуска може бути простою, але ефектною. Фаршировані гриби у беконі чудово підходять і для сімейної вечері, і для святкової подачі, аромат розповість про них раніше, ніж ви встигнете подати на стіл.

