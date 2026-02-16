ТСН у соціальних мережах

Рецепти
55
2 хв

Фаршировані яйця з кальмарами: рецепт цікавої закуски

Фаршировані яйця можуть бути не просто закускою «з дитинства», а справжнім гастрономічним «вау» ефектом, треба лише трохи фантазії, морепродуктів і правильної майонезної бази.

Станіслава Бондаренко
Фаршировані яйця з кальмарами

Фаршировані яйця з кальмарами / © Credits

У сучасному світі ми все частіше повертаємося до улюбленої класики. Фаршировані яйця, про приготування яких розповів фудблогер Eric Lahuerta  — традиційна іспанська закуска, знову на піку популярності. Причина цього проста, адже яйця — доступний суперфуд із високим вмістом білка, фаршировані закуски ідеальні для вечірок, а коли до справи береться кухар із хорошим смаком, народжується нова версія класики.

Інгредієнти

Для фаршированих яєць

  • яйця 6 шт.

  • картопля 2 шт.

  • морква 1 шт.

  • відварений восьминіг 100 г

  • тунець 2 банки

  • мариновані корнішони 6 шт.

  • оливки 12 шт.

  • сіль

  • перець

Для домашнього майонезу

  • оливкова олія 200 мл

  • яйця 1 шт.

  • солодка паприка 1 ст. л

  • сіль

  • перець

Приготування

  1. У високий стакан для блендера додайте оливкову олію, яйце, паприку, сіль і перець.

  2. Опустіть блендер на дно та збивайте до емульсії.

  3. Відставте, адже вона дуже скоро знадобиться.

  4. Відвари яйця 10 хв після закипання.

  5. Переклади їх у холодну воду, очистьте та розріжте навпіл. Жовтки відклади.

  6. У тій самій воді відваріть картоплю та моркву, приблизно 30 хв.

  7. Очистьте овочі та наріжте кубиками.

  8. У мисці з’єднайте картоплю, моркву, жовтки, тунець, подрібнені корнішони та оливки.

  9. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і добре перемішайте. Начинка має бути ніжною, але текстурною — не пюре.

  10. Наповніть білки начинкою, а зверху додайте майонез.

  11. Прикрасьте скибкою восьминога.

Фаршщировані яйці — це доказ, що звичні інгредієнти можуть звучати по-новому домашня кухня — бути гламурною, а справжній стиль — це не складність, а смак.

55
