Фаршировані яйця з кальмарами: рецепт цікавої закуски

У сучасному світі ми все частіше повертаємося до улюбленої класики. Фаршировані яйця, про приготування яких розповів фудблогер Eric Lahuerta — традиційна іспанська закуска, знову на піку популярності. Причина цього проста, адже яйця — доступний суперфуд із високим вмістом білка, фаршировані закуски ідеальні для вечірок, а коли до справи береться кухар із хорошим смаком, народжується нова версія класики.

Інгредієнти

Для фаршированих яєць

яйця 6 шт.

картопля 2 шт.

морква 1 шт.

відварений восьминіг 100 г

тунець 2 банки

мариновані корнішони 6 шт.

оливки 12 шт.

сіль

перець

Для домашнього майонезу

оливкова олія 200 мл

яйця 1 шт.

солодка паприка 1 ст. л

сіль

перець

Приготування

У високий стакан для блендера додайте оливкову олію, яйце, паприку, сіль і перець. Опустіть блендер на дно та збивайте до емульсії. Відставте, адже вона дуже скоро знадобиться. Відвари яйця 10 хв після закипання. Переклади їх у холодну воду, очистьте та розріжте навпіл. Жовтки відклади. У тій самій воді відваріть картоплю та моркву, приблизно 30 хв. Очистьте овочі та наріжте кубиками. У мисці з’єднайте картоплю, моркву, жовтки, тунець, подрібнені корнішони та оливки. Посоліть, поперчіть, додайте майонез і добре перемішайте. Начинка має бути ніжною, але текстурною — не пюре. Наповніть білки начинкою, а зверху додайте майонез. Прикрасьте скибкою восьминога.

Фаршщировані яйці — це доказ, що звичні інгредієнти можуть звучати по-новому домашня кухня — бути гламурною, а справжній стиль — це не складність, а смак.