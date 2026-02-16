- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 2 хв
Фаршировані яйця з кальмарами: рецепт цікавої закуски
Фаршировані яйця можуть бути не просто закускою «з дитинства», а справжнім гастрономічним «вау» ефектом, треба лише трохи фантазії, морепродуктів і правильної майонезної бази.
У сучасному світі ми все частіше повертаємося до улюбленої класики. Фаршировані яйця, про приготування яких розповів фудблогер Eric Lahuerta — традиційна іспанська закуска, знову на піку популярності. Причина цього проста, адже яйця — доступний суперфуд із високим вмістом білка, фаршировані закуски ідеальні для вечірок, а коли до справи береться кухар із хорошим смаком, народжується нова версія класики.
Інгредієнти
Для фаршированих яєць
яйця 6 шт.
картопля 2 шт.
морква 1 шт.
відварений восьминіг 100 г
тунець 2 банки
мариновані корнішони 6 шт.
оливки 12 шт.
сіль
перець
Для домашнього майонезу
оливкова олія 200 мл
яйця 1 шт.
солодка паприка 1 ст. л
сіль
перець
Приготування
У високий стакан для блендера додайте оливкову олію, яйце, паприку, сіль і перець.
Опустіть блендер на дно та збивайте до емульсії.
Відставте, адже вона дуже скоро знадобиться.
Відвари яйця 10 хв після закипання.
Переклади їх у холодну воду, очистьте та розріжте навпіл. Жовтки відклади.
У тій самій воді відваріть картоплю та моркву, приблизно 30 хв.
Очистьте овочі та наріжте кубиками.
У мисці з’єднайте картоплю, моркву, жовтки, тунець, подрібнені корнішони та оливки.
Посоліть, поперчіть, додайте майонез і добре перемішайте. Начинка має бути ніжною, але текстурною — не пюре.
Наповніть білки начинкою, а зверху додайте майонез.
Прикрасьте скибкою восьминога.
Фаршщировані яйці — це доказ, що звичні інгредієнти можуть звучати по-новому домашня кухня — бути гламурною, а справжній стиль — це не складність, а смак.