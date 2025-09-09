Фаршировані кільця болгарського перцю: рецепт оригінальної та ситної закуски

Фаршировані кільця болгарського перцю tiktok.com_gameofbanks

Цей рецепт поєднує соковите куряче філе, гриби, овочі та сир у ніжній овочевій «рамці». Готується страва на сковороді швидко, а вигляд має дуже апетитний та святковий, як все правильно зробити розповіли на сторінці Petro Cook.

Інгредієнти Великий болгарський перець 2 шт. Куряче філе 2 шт. Печериці 200 г Середня цибуля (фіолетова чи біла) 1 шт. Твердий сир 100 г Зелень (петрушка, кріп або базилік) Яйця 2 шт. Борошно 2 ст. л Сіль Перець Рослинна олія

Приготування

Перці промийте, зріжте верхівку та видаліть серцевину з насінням. Наріжте їх кільцями завтовшки близько 1,5 см. Залишки перцю подрібніть для начинки. Куряче філе наріжте дуже дрібними кубиками. Цибулю обсмажте на сковороді до золотистого кольору. Додайте подрібнені печериці та залишки перцю, готуйте до напівготовності. У мисці змішайте курятину, овочі зі сковороди, сир, зелень, яйця, борошно та спеції. Добре перемішайте. Розігрійте сковороду з невеликою кількістю олії. Викладіть кільця перцю та акуратно наповніть їх начинкою. Прикрийте кришкою та смажити по 5 хв з кожного боку на середньому вогні.

Поради

Щоб страва вийшла менш калорійною, можна запекти кільця у духовці за 180°C протягом 20–25 хв.

Сир можна замінити моцарелою чи сулугуні для ніжнішого смаку.

Для гостроти додайте дрібку паприки чи сушеного часнику.

Фаршировані кільця болгарського перцю — це не лише красива подача звичних продуктів, а й збалансована страва, яка поєднує користь і смак. Така закуска прикрасить будь-який стіл і стане улюбленою стравою всієї родини.