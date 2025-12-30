ТСН у соціальних мережах

Рецепти
84
1 хв

Фаршировані печериці: рецепт ефектної закуски

Сміливо подавайте фаршировані печериці до святкового столу чи фуршету — вони мають чудовий зовнішній вигляд, смак та аромат.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 год. 10 хв.
170 ккал
Фаршировані печериці

Фаршировані печериці / © Credits

Страва готується дуже легко. Капелюшки печериць нафаршируйте фаршем, посипте сиром і запечіть у духовці. Така закуска смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

печериці великі
12 шт.
фарш курячий
400 г
яйце куряче
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
сир твердий
100 г
олія
перець чорний мелений
сіль

  1. Гриби промийте, обсушіть паперовим рушником, ніжки відокремте від капелюшків і дрібно їх наріжте.

  2. Сир твердий натріть на дрібну тертку.

  3. Цибулю очистьте і подрібніть ножем.

  4. У пательні на середньому вогні розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до м’якості, потім викладіть нарізані ніжки грибів і продовжуйте обсмажувати ще до золотистого кольору. Остудіть.

  5. Для начинки додайте до фаршу яйце, обсмажені гриби, чорний мелений перець, сіль і ретельно перемішайте.

  6. Кожен капелюшок грибів змастіть олією, нафаршируйте його, трохи ущільнюючи, начинкою і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.

  7. Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин, потім вийміть, посипте сиром і запікайте ще 5–10 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

  • За бажанням готові печериці можна посипати зеленню.

