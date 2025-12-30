- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 84
- Час на прочитання
- 1 хв
Фаршировані печериці: рецепт ефектної закуски
Сміливо подавайте фаршировані печериці до святкового столу чи фуршету — вони мають чудовий зовнішній вигляд, смак та аромат.
Страва готується дуже легко. Капелюшки печериць нафаршируйте фаршем, посипте сиром і запечіть у духовці. Така закуска смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- печериці великі
- 12 шт.
- фарш курячий
- 400 г
- яйце куряче
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сир твердий
- 100 г
- олія
-
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Гриби промийте, обсушіть паперовим рушником, ніжки відокремте від капелюшків і дрібно їх наріжте.
Сир твердий натріть на дрібну тертку.
Цибулю очистьте і подрібніть ножем.
У пательні на середньому вогні розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до м’якості, потім викладіть нарізані ніжки грибів і продовжуйте обсмажувати ще до золотистого кольору. Остудіть.
Для начинки додайте до фаршу яйце, обсмажені гриби, чорний мелений перець, сіль і ретельно перемішайте.
Кожен капелюшок грибів змастіть олією, нафаршируйте його, трохи ущільнюючи, начинкою і викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
Запікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 30 хвилин, потім вийміть, посипте сиром і запікайте ще 5–10 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Фарш використовуйте будь-який.
За бажанням готові печериці можна посипати зеленню.