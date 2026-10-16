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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
1 хв

Фаршировані перці до Геловіна: рецепт моторошно смачної вечері

Якщо ви шукаєте страву, яка стане головною зіркою гелловінського столу, то фаршировані перці з кумедними обличчями гарбузів — це ситно, просто та неймовірно атмосферно.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
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Фаршировані перці до Геловіна instagram.com/vansandsach

Фаршировані перці до Геловіна instagram.com/vansandsach / © Instagram

Геловін — чудовий привід додати трохи фантазії навіть до звичайної вечері. На стрінці Vans&Sach запропонували замість традиційних фаршированих овочів приготувати яскраві помаранчеві перці, вирізані у формі ліхтарів Джека. Усередині — соковита яловичина, рис, томати та ароматні спеції, а зверху — апетитна сирна скоринка. Така страва сподобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти

жовті болгарські перці
4 шт.
яловичий фарш
450 г
невелика цибуля
1 шт.
приправа для тако
2 ст. л
каджунська приправа
нарізані томати
1 банка
готовий рис
1 склянка
тертий сир

Приготування

  1. Розігрійте духовку до 200 °C.

  2. Зріжте верхівки перців і відкладіть їх, адже вони стануть кришечками для майбутніх «гарбузиків».

  3. Видаліть насіння та перегородки, а потім обережно виріжте на кожному перці очі та усмішку, як у ліхтаря Джека.

  4. Поставте порожні перці у духовку на 20 хвилин.

  5. Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на сковороді.

  6. Додайте яловичий фарш і готуйте, доки він підрум’яниться.

  7. Приправте суміш приправою для тако та каджунськими спеціями, додайте томати та готовий рис.

  8. Добре перемішайте та прогрійте начинку.

  9. Наповніть перці м’ясною сумішшю, щедро посипте тертим сиром і накрийте зрізаними верхівками.

  10. Поверніть у духовку ще на 20 хв за температури 200°C.

  11. Коли сир розплавиться, а перці стануть м’якими, їх можна подавати.

Ці геловінські перці — ідеальне поєднання святкового декору та повноцінної вечері. Вони не потребують складних кулінарних навичок, а начинку легко адаптувати до власного смаку.

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