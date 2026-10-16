- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Фаршировані перці до Геловіна: рецепт моторошно смачної вечері
Якщо ви шукаєте страву, яка стане головною зіркою гелловінського столу, то фаршировані перці з кумедними обличчями гарбузів — це ситно, просто та неймовірно атмосферно.
Геловін — чудовий привід додати трохи фантазії навіть до звичайної вечері. На стрінці Vans&Sach запропонували замість традиційних фаршированих овочів приготувати яскраві помаранчеві перці, вирізані у формі ліхтарів Джека. Усередині — соковита яловичина, рис, томати та ароматні спеції, а зверху — апетитна сирна скоринка. Така страва сподобається і дорослим, і дітям.
Інгредієнти
- жовті болгарські перці
- 4 шт.
- яловичий фарш
- 450 г
- невелика цибуля
- 1 шт.
- приправа для тако
- 2 ст. л
- каджунська приправа
-
- нарізані томати
- 1 банка
- готовий рис
- 1 склянка
- тертий сир
-
Приготування
Розігрійте духовку до 200 °C.
Зріжте верхівки перців і відкладіть їх, адже вони стануть кришечками для майбутніх «гарбузиків».
Видаліть насіння та перегородки, а потім обережно виріжте на кожному перці очі та усмішку, як у ліхтаря Джека.
Поставте порожні перці у духовку на 20 хвилин.
Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на сковороді.
Додайте яловичий фарш і готуйте, доки він підрум’яниться.
Приправте суміш приправою для тако та каджунськими спеціями, додайте томати та готовий рис.
Добре перемішайте та прогрійте начинку.
Наповніть перці м’ясною сумішшю, щедро посипте тертим сиром і накрийте зрізаними верхівками.
Поверніть у духовку ще на 20 хв за температури 200°C.
Коли сир розплавиться, а перці стануть м’якими, їх можна подавати.
Ці геловінські перці — ідеальне поєднання святкового декору та повноцінної вечері. Вони не потребують складних кулінарних навичок, а начинку легко адаптувати до власного смаку.