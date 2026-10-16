Фаршировані перці до Геловіна: рецепт моторошно смачної вечері

Фаршировані перці до Геловіна instagram.com/vansandsach / © Instagram

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Геловін — чудовий привід додати трохи фантазії навіть до звичайної вечері. На стрінці Vans&Sach запропонували замість традиційних фаршированих овочів приготувати яскраві помаранчеві перці, вирізані у формі ліхтарів Джека. Усередині — соковита яловичина, рис, томати та ароматні спеції, а зверху — апетитна сирна скоринка. Така страва сподобається і дорослим, і дітям.

Інгредієнти жовті болгарські перці 4 шт. яловичий фарш 450 г невелика цибуля 1 шт. приправа для тако 2 ст. л каджунська приправа нарізані томати 1 банка готовий рис 1 склянка тертий сир

Приготування

Розігрійте духовку до 200 °C. Зріжте верхівки перців і відкладіть їх, адже вони стануть кришечками для майбутніх «гарбузиків». Видаліть насіння та перегородки, а потім обережно виріжте на кожному перці очі та усмішку, як у ліхтаря Джека. Поставте порожні перці у духовку на 20 хвилин. Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на сковороді. Додайте яловичий фарш і готуйте, доки він підрум’яниться. Приправте суміш приправою для тако та каджунськими спеціями, додайте томати та готовий рис. Добре перемішайте та прогрійте начинку. Наповніть перці м’ясною сумішшю, щедро посипте тертим сиром і накрийте зрізаними верхівками. Поверніть у духовку ще на 20 хв за температури 200°C. Коли сир розплавиться, а перці стануть м’якими, їх можна подавати.

Ці геловінські перці — ідеальне поєднання святкового декору та повноцінної вечері. Вони не потребують складних кулінарних навичок, а начинку легко адаптувати до власного смаку.

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