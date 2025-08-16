Фарширований болгарський перець із мʼясом і сиром: рецепт поживної страви

Фарширований перець instagram.com_samura_cooking / © Associated Press

У цьому рецепті болгарський перець поєднує ніжність сиру, соковитість м’яса та апетитну вершкову нотку сметани. А головне — готувати його легко та навіть початківець кулінар впорається з першого разу, а як все приготувати розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Великий болгарський перець 1 шт. Готовий м’ясний фарш 2–3 ст. л Сир (твердий чи напівтвердий) 2–3 скибочки Сметани 1 ст. л Паприка Часникова приправа Чорний перець

Приготування

Підготуйте перець. Зріжте верхівку разом із плодоніжкою. Видаліть насіння та внутрішні перегородки. Перше м’ясне наповнення. Покладіть ложку готового фаршу всередину перцю. Перший шар сиру. Додайте скибочку сиру поверх м’яса. Вершкова нотка. Змастіть сир сметаною для ніжності. Другий шар сиру. Покладіть ще одну скибочку. Додаткове м’ясо. Додайте трохи фаршу для ситності. Фінальний сирний акцент. Накрийте зверху останнім шматочком сиру. Спеції. Посипте сумішшю паприки, чорного перцю та часникового порошку. Запікання. Поставте у розігріту до 180 °C духовку на 20–25 хв, поки перець не стане м’яким, а сир — золотистим і тягучим.

Поради

Для більшої пікантності додайте дрібку меленого чилі чи гострого соусу до фаршу.

Для легшої версії замініть сметану на грецький йогурт.

Для святкового столу використовуйте перці різних кольорів — страва виглядатиме яскраво та ефектно.

Можна використовувати будь-яке м’ясо: курятину, яловичину, індичку чи навіть фарш із риби.

Фарширований болгарський перець із м’ясом і сиром — це простий, але вишуканий спосіб урізноманітнити щоденне меню. У ньому є все, від соковитості овочів, користі білка та неперевершеного смаку розтопленого сиру. Спробуйте приготувати його хоча б раз і він обов’язково стане вашим кулінарним фаворитом.