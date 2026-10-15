Фарширований гарбуз на Геловін: рецепт страви, яка вразить усіх за столом

Фарширований гарбуз на Геловін instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Гарбуз може бути не лише святковим декором, а й головною стравою вечора. На сторінці Albina’s Vegan Food розповіли про рецепт запеченого гарбуза з грибами, овочами та ніжним вершковим соусом. Цілий гарбуз перетворюється на їстівний ліхтарик, а вирізані з овочів фігурки у формі гарбузиків і черепів роблять страву ще ефектнішою.

Фарширований гарбуз на Геловін instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Інгредієнти середній гарбуз 1 шт. гарбуз баттернат 300 г картопля 3 шт. морква 1 шт. печериці 230 г цибуля 1 шт. часник 2 зубчики свіжа петрушка 1 жменя борошно 1 ст. л молоко 360 мл свіжий розмарин мускатний горіх сіль чорний перець оливкова олія

Фарширований гарбуз на Геловін instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C. Зріжте верхівку гарбуза, щоб утворилася кришечка та вчистьте насіння й волокнистий м’якуш. Баттернат, картоплю та моркву наріжте шматочками. Для святкового ефекту можна надати їм форми маленьких гарбузів, а на печерицях вирізати черепи. Викладіть овочі та гриби на деко, збризніть оливковою олією, приправте розмарином, сіллю та перцем. Запікайте 25–30 хв, доки вони стануть м’якими та золотистими. Тим часом подрібніть цибулю та часник і обсмажте до появи аромату. Додайте петрушку, дрібку мускатного горіха та борошно, і перемішайте. Влийте молоко та готуйте на невеликому вогні, поки соус не загусне та не стане кремовим. Наповніть підготовлений гарбуз шарами запечених овочів, грибів і соусу. Накрийте зрізаною верхівкою та поставте у духовку приблизно на 50 хв за температури 180°C. Гарбуз має стати м’яким, а начинка добре прогрітися.

Цей фарширований гарбуз — чудова ідея для святкового столу, затишної осінньої вечері чи тематичної вечірки. А якщо плануєте вирізати з овочів декоративні фігурки, запасіться трохи більшою кількістю картоплі, моркви та баттернату, бо під час вирізання частина продуктів піде у відходи.

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