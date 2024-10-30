Ферментована капуста: цікавий рецепт від Євгена Клопотенка

Ферментовані продукти — це смачно та корисно, а квашена капуста багата на вітамін С, пробіотики та має приємну хрумку текстуру, яка смакуватиме у багатьох стравах.

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко показав, як приготувати смачну та хрумку ферментовану капусту. Рецепт розраховано на 3 л банку.

Інгредієнти Капуста 2-2,5 кг Морква 1 шт. Сіль 2 ст. л

Приготування:

Качани капусти помийте, за необхідності зніміть з них верхнє листя. Пошаткуйте на терці чи поріжте тонкими смужками. Порізану капусту розкладіть на поверхні столу, додайте натерту на терці морквину та сіль у розрахунку 2 столові ложки (без гірки) на трилітрову банку капусти. Перемішайте все руками, але не віджимайте, це дуже важливо, якщо ви любите саме хрумку капусту. Щільно і по вінця набийте суміш у банку. Залиште ферментуватися у теплому місці. За день-два капуста пустить сік, тому варто під банку поставити глибоку миску чи тарілку. Не лякайтеся, якщо на цьому етапі у приміщенні ви відчуєте не надто приємний аромат, згодом він зникне. Капуста буде готова для вживання за 3-4 доби. Зберігати її треба в холодильнику.

Поради:

Якщо у вас 1 кг капусти, то треба 15-20 г солі (1 ст. л без гірки).

Ферментація капусти збагачує її корисними пробіотиками, які підтримують здорову мікрофлору кишківника, покращують травлення та зміцнюють імунітет. Квашена капуста також багата на вітамін С, що робить її особливо корисною для зміцнення організму в холодну пору року.

Квашену капусту можна подавати разом із картопляними стравами, додавати до вінегрету чи використовувати як гарнір до м'яса. Капуста також добре поєднується із солоними огірками та іншими овочами, створюючи гармонійне доповнення до обіду.

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