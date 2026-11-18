булочки з начинкою instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

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Фудблогерка Eugenie Derousseau розповіла про простий рецепт маленьких солоних булочок — ніжних, пухких і з начинкою на будь-який смак. Ви можете обрати улюблене поєднання чи щоразу експериментувати з новими смаками.

Інгредієнти

яйця — 1 шт.

натуральний йогурт або кисломолочний сир — 100 г

борошно — 120 г

розпушувач — ½ пакетика

сіль

перець

спеції до смаку

Начинка на вибір

фета

в’ялені томати

чорізо

бекон

курка

інші улюблені інгредієнти

Приготування

У мисці збийте яйце з натуральним йогуртом. Додайте сіль, перець та улюблені спеції. Всипте борошно та перемішайте до однорідності. Наприкінці додайте розпушувач. Тісто має вийти м’яким і досить липким, не намагайтеся зробити його надто густим. Додайте обрану начинку та обережно перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті. Деко застеліть пергаментом. За допомогою двох ложок сформуйте невеликі порційні купки тіста. Зверху додайте ще трохи начинки. Відправте у розігріту до 180°C духовку приблизно на 15 хв. Орієнтуйтеся на золотисту скоринку та готовність усередині.

Для сніданку обирайте фету та в’ялені томати, для ситного перекусу — курку чи бекон, а для пікантного настрою — чорізо. Мінімум зусиль, близько 15 хв у духовці та матимете цілу тарілку пухкої випічки, яку так приємно розділити з близькими.

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