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Фета, в’ялені томати та бекон: рецепт солоних булочок
Іноді для смачного домашнього перекусу не потрібні ані складні рецепти, ані довгий список продуктів. Трохи борошна, яйце, натуральний йогурт і вже за кілька хвилин у духовку можна відправляти маленькі апетитні булочки.
Фудблогерка Eugenie Derousseau розповіла про простий рецепт маленьких солоних булочок — ніжних, пухких і з начинкою на будь-який смак. Ви можете обрати улюблене поєднання чи щоразу експериментувати з новими смаками.
Інгредієнти
яйця — 1 шт.
натуральний йогурт або кисломолочний сир — 100 г
борошно — 120 г
розпушувач — ½ пакетика
сіль
перець
спеції до смаку
Начинка на вибір
фета
в’ялені томати
чорізо
бекон
курка
інші улюблені інгредієнти
Приготування
У мисці збийте яйце з натуральним йогуртом.
Додайте сіль, перець та улюблені спеції.
Всипте борошно та перемішайте до однорідності.
Наприкінці додайте розпушувач. Тісто має вийти м’яким і досить липким, не намагайтеся зробити його надто густим.
Додайте обрану начинку та обережно перемішайте, щоб вона рівномірно розподілилася у тісті.
Деко застеліть пергаментом.
За допомогою двох ложок сформуйте невеликі порційні купки тіста.
Зверху додайте ще трохи начинки.
Відправте у розігріту до 180°C духовку приблизно на 15 хв. Орієнтуйтеся на золотисту скоринку та готовність усередині.
Для сніданку обирайте фету та в’ялені томати, для ситного перекусу — курку чи бекон, а для пікантного настрою — чорізо. Мінімум зусиль, близько 15 хв у духовці та матимете цілу тарілку пухкої випічки, яку так приємно розділити з близькими.