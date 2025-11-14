Фетучіні Альфредо: рецепт вершкової пасти

Фетучіні Альфредо / © Associated Press

Це страва, яка народилася в Італії, а потім стала справжньою зіркою у світі гастрономії, від римських ресторанів до домашніх кухонь України. Простий набір інгредієнтів у поєднанні створюють соус, який буквально огортає кожну стрічку макаронів шовковистою ніжністю.

На сторінці iramsfoodstory поділилися рецептом класичних Fettuccine Alfredo, які можна приготувати вдома за лічені хвилини, без жодних ресторанних таємниць, але з ресторанним смаком.

Інгредієнти фетучіні 225 г сіль чорний перець 1 ч. л часникова приправа 1 ст. л італійські трави 1 ч. л свіжа петрушка 2 ст. л вершкове масло жирні вершки 2 склянки тертий пармезан 1 склянка борошно 1,5 ст. л вода 1 склянка

Приготування

Відваріть фетучіні у великій кількості підсоленої води до стану аль-денте. Перед тим як злити воду, залиште одну склянку, вона стане у пригоді для соусу. У сковороді розтопіть масло на середньому вогні. Додайте борошно та швидко перемішайте вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Готуйте 1–2 хв, поки суміш не стане ароматною. Поступово вливайте вершки, безперервно помішуйте. Коли соус загусне, зніміть його з вогню. Додайте пармезан, спеції, сіль, часникову приправу та трави. Перемішайте, поки соус не стане однорідним і шовковистим. Додайте фетучіні, влийте трохи гарячої води від пасти, соус стане ще ніжнішим і глянцевішим. Посипте свіжою петрушкою та подавайте.

Поради

Використовуйте сир високої якості, саме пармезан задає глибину смаку.

Не переварюйте пасту, аль-денте допоможе їй увібрати соус, але не стати м’якою.

Для легшої версії можна замінити частину вершків молоком або використовувати безлактозні продукти.

Секрет ідеальної фетучіні Альфредо у балансі. Вершки та масло створюють базу, пармезан додає глибини, а паста зв’язує все в одне ціле. Це страва, яка не потребує складних хитриків, але дарує справжню кулінарну насолоду.

Подавайте пасту у глибоких тарілках із крихтами свіжого пармезану, склянкою білого вина та легкою зеленою салатною ноткою і вечеря перетвориться на маленьке свято.