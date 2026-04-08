Філе індички, запечене в духовці: рецепт для святкового столу
Філе індички, запечене в духовці — це дієтичне, соковите м’ясо, яке спочатку маринується в соусі з гірчиці, паприки, чорного перцю, а потім запікається в духовці.
М’ясо підійде для легкої вечері або святкового столу і чудово поєднується з рисом, картоплею або овочевим салатом.
Інгредієнти:
філе індички — 1 кг;
паприка мелена — 1 ч. л.;
гірчиця гостра — 1 ст. л.;
часник — 2 зубчики;
перець чорний мелений;
сіль.
Приготування:
Філе індички промийте, обсушіть паперовим рушником.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
У мисці з’єднайте паприку, гірчицю, часник, перець чорний мелений, сіль і перемішайте до однорідної маси, змастіть цим маринадом філе індички з усіх боків та викладіть у миску, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 2-3 години.
М’ясо загорніть у фольгу, викладіть у форму для запікання і поставте в духовку за 180 градусів на 50 хвилин, потім фольгу розгорніть і поверніть м’ясо знову в духовку на 20-25 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.