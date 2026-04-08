Філе індички, запечене в духовці: рецепт для святкового столу

Філе індички, запечене в духовці — це дієтичне, соковите м’ясо, яке спочатку маринується в соусі з гірчиці, паприки, чорного перцю, а потім запікається в духовці.

М’ясо підійде для легкої вечері або святкового столу і чудово поєднується з рисом, картоплею або овочевим салатом.

Інгредієнти:

  • філе індички — 1 кг;

  • паприка мелена — 1 ч. л.;

  • гірчиця гостра — 1 ст. л.;

  • часник — 2 зубчики;

  • перець чорний мелений;

  • сіль.

Приготування:

  1. Філе індички промийте, обсушіть паперовим рушником.

  2. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  3. У мисці з’єднайте паприку, гірчицю, часник, перець чорний мелений, сіль і перемішайте до однорідної маси, змастіть цим маринадом філе індички з усіх боків та викладіть у миску, накрийте плівкою і відправте в холодильник на 2-3 години.

  4. М’ясо загорніть у фольгу, викладіть у форму для запікання і поставте в духовку за 180 градусів на 50 хвилин, потім фольгу розгорніть і поверніть м’ясо знову в духовку на 20-25 хвилин до золотистого кольору.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

