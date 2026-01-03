ТСН у соціальних мережах

Фініки у шоколаді з начинкою: рецепт корисного десерту

Фініки у шоколаді — трендовий десерт із соцмереж, який об’єднує натуральну солодкість, корисні жири та візуальну естетику.

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
420 ккал
Фініки у шоколаді з начинкою tiktok.com/@katarinacooks

Домашні десерти давно перестали асоціюватися з багатогодинним випіканням. Сьогодні у центрі уваги — прості рецепти з мінімумом інгредієнтів, де кожен компонент має сенс. Фініки у шоколаді — яскравий приклад цього, без жодного борошна, мінімум цукру, максимум смаку та користі. Про рецепт приготування цього смаколика розповіли на сторінці Katarina_cooks

Інгредієнти

фініки
10–12 шт.
кокосова стружка
40 г
згущене молоко
2–3 ст. л
мигдаль
10–12 шт.
шоколад
100–130 г
олія без запаху
1 ст. л
сіль
цукрові прикраси

Приготування

  1. Фініки розріжте вздовж і акуратно видаліть кісточки.

  2. Кокосову стружку змішайте зі згущеним молоком, маса має бути м’якою та пластичною.

  3. Візьміть трохи кокосової начинки, покладіть у центр мигдаль і загорніть усе у фінік.

  4. Шоколад розтопіть разом з олією до блискучої консистенції.

  5. Кожен фінік занурте у шоколад, викладіть на тарілку чи пергамент.

  6. За бажанням прикрасьте сіллю чи цукровими елементами.

  7. Відправте у морозильну камеру на 15 хв.

Фініки у шоколаді — це доказ того, що корисне може бути по-справжньому красивим і смачним. Без складних технік, без зайвих інгредієнтів, але з відчуттям турботи про себе. Такий десерт ідеально вписується у сучасний ритм життя, коли хочеться солодкого, але з любов’ю до тіла та деталей.

