Фініки у шоколаді з начинкою: рецепт корисного десерту
Фініки у шоколаді — трендовий десерт із соцмереж, який об’єднує натуральну солодкість, корисні жири та візуальну естетику.
Домашні десерти давно перестали асоціюватися з багатогодинним випіканням. Сьогодні у центрі уваги — прості рецепти з мінімумом інгредієнтів, де кожен компонент має сенс. Фініки у шоколаді — яскравий приклад цього, без жодного борошна, мінімум цукру, максимум смаку та користі. Про рецепт приготування цього смаколика розповіли на сторінці Katarina_cooks
Інгредієнти
- фініки
- 10–12 шт.
- кокосова стружка
- 40 г
- згущене молоко
- 2–3 ст. л
- мигдаль
- 10–12 шт.
- шоколад
- 100–130 г
- олія без запаху
- 1 ст. л
- сіль
- цукрові прикраси
Приготування
Фініки розріжте вздовж і акуратно видаліть кісточки.
Кокосову стружку змішайте зі згущеним молоком, маса має бути м’якою та пластичною.
Візьміть трохи кокосової начинки, покладіть у центр мигдаль і загорніть усе у фінік.
Шоколад розтопіть разом з олією до блискучої консистенції.
Кожен фінік занурте у шоколад, викладіть на тарілку чи пергамент.
За бажанням прикрасьте сіллю чи цукровими елементами.
Відправте у морозильну камеру на 15 хв.
Фініки у шоколаді — це доказ того, що корисне може бути по-справжньому красивим і смачним. Без складних технік, без зайвих інгредієнтів, але з відчуттям турботи про себе. Такий десерт ідеально вписується у сучасний ритм життя, коли хочеться солодкого, але з любов’ю до тіла та деталей.