Фінська юшка з сьомги instagram.com_she__ri / © Instagram

Реклама

Якщо ви любите рибні супи, проте хочете спробувати щось цікавіше за класичну юшку, зверніть увагу на фінську варіацію — вершковий суп із сьомгою. Він виходить наваристим, ароматним і дуже ніжним, а секрет його насиченого смаку зовсім не у дорогих інгредієнтах.

Фудблогерка Катерина Рибалка зізнається, що готує свій фірмовий рибний суп переважно з обрізків і кісток сьомги. Саме вони надають бульйону особливої насиченості. А якщо хочеться зробити страву ситнішою, можна додати філе хека чи іншої риби, креветки, мідії чи кальмари.

Реклама

Інгредієнти Обрізки та кістки сьомги 500 г Картопля 1 шт. Морква 1 шт. Цибуля 1 шт. Рибне філе 300 г Вершки 250 мл Зелений горошок або броколі Сіль Чорний перець

Замість вершків можна використати приблизно 150 г вершкового сиру, він також додасть супу ніжної кремової консистенції.

Реклама

Приготування

Головний секрет цієї страви — наваристий рибний бульйон. Для початку обрізки та кістки сьомги потрібно залити водою та зварити основу супу. Коли бульйон буде готовий, рибу слід дістати, відокремити їстівне м’ясо від кісток, а сам бульйон за потреби процідити. Далі додайте нарізані картоплю, моркву та цибулю. Варіть овочі до м’якості, після чого покладіть рибне філе. Наприкінці влийте вершки чи додайте вершковий сир, приправте сіллю та перцем. За бажанням доповніть суп зеленим горошком або броколі. Залишилося дочекатися готовності риби та можна подавати.

Цей рецепт — чудовий приклад того, як із простих і доступних продуктів можна приготувати страву ресторанного рівня. Причому вершкова версія зовсім не є обов’язковою, навіть без вершків суп буде смачним, адже жирна сьомга сама по собі робить бульйон насиченим і запашним.

Новини партнерів

Новини партнерів