Фісташковий чизкейк: рецепт улюбленого десерту

Цей фісташковий чизкейк вражає своєю простотою приготування та вишуканим смаком. Поєднання кремового сиру, хрусткої скоринки та ніжної горіхової нотки створює ідеальну гармонію.
Фісташковий чизкейк поєднує кремову ніжність з легкими горіховими нотками. На сторінці on_est_gourmands поділилися рецептом цього дивовижного десерту, який варто спробувати приготувати.
Інгредієнти
- Печиво
- 180 г
- Фісташки
- 40 г
- Розтоплене вершкове масло
- 90 г
- Вершковий сир
- 350 г
- Жирні вершки
- 250 г
- Яйця
- 2 шт.
- Стручок ванілі
- 1 шт.
- Цукор
- 60 г
Приготування:
- Подрібніть печиво у крихту за допомогою блендера або качалки.
- Додайте подрібнені фісташки та перемішайте з розтопленим вершковим маслом до однорідної консистенції.
- Отриману масу викладіть у форму для випікання, рівномірно розподіліть її дном та добре утрамбуйте.
- Вершковий сир і жирні вершки обов’язково мають бути кімнатної температури – це допоможе отримати ніжну консистенцію крему. У великій мисці змішайте вершковий сир, вершки, яйця, насіння зі стручка ванілі та цукор. Збивайте масу до утворення крему.
- Вилийте сирний крем на підготовлену основу з печива. Рівномірно розподіліть масу, щоб поверхня була рівною.
- Розігрійте духовку до 150°C. Помістіть форму з чизкейком у духовку та випікайте 40-50 хвилин.
- Чизкейк повинен стати щільним, але серединка може залишатися трохи мʼякою.
- Після випікання залиште чизкейк охолонути до кімнатної температури, а потім перемістіть його у холодильник щонайменше на 4 години, щоб десерт набув потрібної текстури.
- Перед подаванням змастіть верхівку чизкейка фісташковим намащенням. Це додасть десерту яскравого горіхового смаку та зробить його ще апетитнішим.
Поради:
- Фісташковий чизкейк можна прикрасити подрібненими фісташками або свіжими ягодами для контрасту смаків.
Подавайте з чашкою ароматної кави або чаю та насолоджуйтеся чудовим десертом. Він стане справжньою прикрасою будь-якого столу та подарує незабутні емоції вашим рідним і гостям.
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