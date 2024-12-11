Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фісташковий чизкейк: рецепт улюбленого десерту

Фісташковий чизкейк: рецепт улюбленого десерту

Фісташковий чизкейк / Фото: Credits

Цей фісташковий чизкейк вражає своєю простотою приготування та вишуканим смаком. Поєднання кремового сиру, хрусткої скоринки та ніжної горіхової нотки створює ідеальну гармонію.

Фісташковий чизкейк поєднує кремову ніжність з легкими горіховими нотками. На сторінці on_est_gourmands поділилися рецептом цього дивовижного десерту, який варто спробувати приготувати.

Інгредієнти

Печиво  
180 г
Фісташки  
40 г
Розтоплене вершкове масло  
90 г
Вершковий сир
350 г
Жирні вершки  
250 г
Яйця 
 2 шт.
Стручок ванілі 
1 шт.
Цукор  
60 г

Приготування:

  1. Подрібніть печиво у крихту за допомогою блендера або качалки. 
  2. Додайте подрібнені фісташки та перемішайте з розтопленим вершковим маслом до однорідної консистенції. 
  3. Отриману масу викладіть у форму для випікання, рівномірно розподіліть її дном та добре утрамбуйте.
  4. Вершковий сир і жирні вершки обов’язково мають бути кімнатної температури – це допоможе отримати ніжну консистенцію крему. У великій мисці змішайте вершковий сир, вершки, яйця, насіння зі стручка ванілі та цукор. Збивайте масу до утворення крему.
  5. Вилийте сирний крем на підготовлену основу з печива. Рівномірно розподіліть масу, щоб поверхня була рівною.
  6. Розігрійте духовку до 150°C. Помістіть форму з чизкейком у духовку та випікайте 40-50 хвилин. 
  7. Чизкейк повинен стати щільним, але серединка може залишатися трохи мʼякою.
  8. Після випікання залиште чизкейк охолонути до кімнатної температури, а потім перемістіть його у холодильник щонайменше на 4 години, щоб десерт набув потрібної текстури.
  9. Перед подаванням змастіть верхівку чизкейка фісташковим намащенням. Це додасть десерту яскравого горіхового смаку та зробить його ще апетитнішим.

Поради:

  • Фісташковий чизкейк можна прикрасити подрібненими фісташками або свіжими ягодами для контрасту смаків. 

Подавайте з чашкою ароматної кави або чаю та насолоджуйтеся чудовим десертом. Він стане справжньою прикрасою будь-якого столу та подарує незабутні емоції вашим рідним і гостям.

Читайте також:

Рецепт чизкейку з беконом і травами 

Рецепт чизкейку з беконом і травами 

Повʼязані теми:

Наступна публікація