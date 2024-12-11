Фісташковий чизкейк: рецепт улюбленого десерту

Цей фісташковий чизкейк вражає своєю простотою приготування та вишуканим смаком. Поєднання кремового сиру, хрусткої скоринки та ніжної горіхової нотки створює ідеальну гармонію.

Фісташковий чизкейк поєднує кремову ніжність з легкими горіховими нотками. На сторінці on_est_gourmands поділилися рецептом цього дивовижного десерту, який варто спробувати приготувати.

Інгредієнти Печиво 180 г Фісташки 40 г Розтоплене вершкове масло 90 г Вершковий сир 350 г Жирні вершки 250 г Яйця 2 шт. Стручок ванілі 1 шт. Цукор 60 г

Приготування:

Подрібніть печиво у крихту за допомогою блендера або качалки. Додайте подрібнені фісташки та перемішайте з розтопленим вершковим маслом до однорідної консистенції. Отриману масу викладіть у форму для випікання, рівномірно розподіліть її дном та добре утрамбуйте. Вершковий сир і жирні вершки обов’язково мають бути кімнатної температури – це допоможе отримати ніжну консистенцію крему. У великій мисці змішайте вершковий сир, вершки, яйця, насіння зі стручка ванілі та цукор. Збивайте масу до утворення крему. Вилийте сирний крем на підготовлену основу з печива. Рівномірно розподіліть масу, щоб поверхня була рівною. Розігрійте духовку до 150°C. Помістіть форму з чизкейком у духовку та випікайте 40-50 хвилин. Чизкейк повинен стати щільним, але серединка може залишатися трохи мʼякою. Після випікання залиште чизкейк охолонути до кімнатної температури, а потім перемістіть його у холодильник щонайменше на 4 години, щоб десерт набув потрібної текстури. Перед подаванням змастіть верхівку чизкейка фісташковим намащенням. Це додасть десерту яскравого горіхового смаку та зробить його ще апетитнішим.

Поради:

Фісташковий чизкейк можна прикрасити подрібненими фісташками або свіжими ягодами для контрасту смаків.

Подавайте з чашкою ароматної кави або чаю та насолоджуйтеся чудовим десертом. Він стане справжньою прикрасою будь-якого столу та подарує незабутні емоції вашим рідним і гостям.

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