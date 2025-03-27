Фісташково-полуничні круасани: цікавий рецепт французької класики

Фісташково-полуничні круасани / © Credits

Реклама

Цей десерт чудово підійде для сніданку, особливих випадків або просто для того, щоб потішити себе чимось смачним. Це справжній витвір кулінарного мистецтва, який можна легко приготувати вдома за рецептом, про який розповіли на сторінці dieteticaesthetic.

Інгредієнти Великі круасани 2 шт. Жирні вершки 1 склянка Порошок матча 1 ч. л Фісташковий крем 2 ст. л Ванільна паста Свіжа полуниця 3 шт. Подрібнені фісташки 1 ст. л

Приготування

Розігрійте духовку до 180°C або використовуйте тостер. Підсмажте круасани, щоб вони стали золотистими та хрумкими. У глибокій мисці збийте вершки до м’яких піків, поступово додайте фісташковий крем, порошок матча та ванільну пасту. Продовжуйте збивати, доки крем не стане густим і повітряним. Обережно розріжте круасани навпіл, не доходячи до кінця. Нанесіть всередину рясний шар фісташкового крему та викладіть нарізані скибочки полуниці. Додайте зверху ще трохи крему, посипте подрібненими фісташками та прикрасьте краплею фісташкового крему.

Поради:

Якщо хочете підсилити смак, перед заповненням злегка прогрійте фісташковий крем, щоб він краще розподілився всередині випічки.

Полуницю можна замінити малиною чи іншими ягодами до свого смаку.

Фісташково-полуничні круасани — це поєднання класики та сучасних трендів у випічці, яке підкорить серце кожного гурмана.

Реклама