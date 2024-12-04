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Фокача з оливками: рецепт ароматної випічки

Фокача з оливками: рецепт ароматної випічки

Фокача / Фото: Credits

Фокача — це витвір кулінарного мистецтва, який тішить ніжною текстурою, хрусткою скоринкою та дивовижним ароматом трав і оливкової олії. Цей рецепт, популярний у всьому світі, відкриває нескінченні можливості для кулінарної творчості.

Якщо ви ніколи не пекли хліб, на сторінці _lacebakes_ розповіли, що цей рецепт стане вашим ідеальним стартом. Ароматна, пухка та неймовірно смачна, вона наповнить ваш дім затишком та теплом.

Інгредієнти

Тепла вода
390-420 мл
Мед (можна цукор або агаву)
1 ч. л
Оливкова олія
1 ст. л
Швидкорозчинні дріжджі  
Борошно
500 г 
Сіль
2 ч. л

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте теплу воду, мед, оливкову олію та дріжджі. Додайте борошно та сіль і замісіть тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким.
  2. Накрийте миску плівкою чи рушником і залиште тісто на вистоювання. Якщо використовуєте нічний спосіб — поставте його в холодильник, якщо швидкий — залиште при кімнатній температурі на 1-1,5 години.
  3. Викладіть тісто на деко, змащене оливковою олією розпо та діліть його руками, формуючи бажану товщину. Накрийте та залиште ще на 1,5 години.
  4. Перед випіканням зробіть пальцями заглиблення у тісті, додайте начинку (оливки, трави, томати) і щедро змастіть його оливковою олією.
  5. Випікайте на нижній решітці духовки за 220°C протягом 18-23 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Різне борошно вбирає різну кількість води, тому починайте з 390 мл і додавайте до 420 мл, орієнтуйтеся на консистенцію тіста. Воно повинно бути м’яким і трохи вологим, але не занадто густим.
  • Найкраще використовувати металеве або алюмінієве деко розміром. Пам’ятайте, що метал краще проводить тепло.
  • Начинки та варіанти: оливки — класика, проте фокачу можна зробити ще цікавішою. Спробуйте додати в’ялені помідори, свіжий розмарин, базилік або навіть сир.

Фокача з оливками — це справжнє гастрономічне задоволення. Вона стане чудовим доповненням до будь-якої страви чи навіть окремою закускою. 

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