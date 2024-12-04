Фокача з оливками: рецепт ароматної випічки

Фокача — це витвір кулінарного мистецтва, який тішить ніжною текстурою, хрусткою скоринкою та дивовижним ароматом трав і оливкової олії. Цей рецепт, популярний у всьому світі, відкриває нескінченні можливості для кулінарної творчості.

Якщо ви ніколи не пекли хліб, на сторінці _lacebakes_ розповіли, що цей рецепт стане вашим ідеальним стартом. Ароматна, пухка та неймовірно смачна, вона наповнить ваш дім затишком та теплом.

Інгредієнти Тепла вода 390-420 мл Мед (можна цукор або агаву) 1 ч. л Оливкова олія 1 ст. л Швидкорозчинні дріжджі 4г Борошно 500 г Сіль 2 ч. л

Приготування:

У великій мисці змішайте теплу воду, мед, оливкову олію та дріжджі. Додайте борошно та сіль і замісіть тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким. Накрийте миску плівкою чи рушником і залиште тісто на вистоювання. Якщо використовуєте нічний спосіб — поставте його в холодильник, якщо швидкий — залиште при кімнатній температурі на 1-1,5 години. Викладіть тісто на деко, змащене оливковою олією розпо та діліть його руками, формуючи бажану товщину. Накрийте та залиште ще на 1,5 години. Перед випіканням зробіть пальцями заглиблення у тісті, додайте начинку (оливки, трави, томати) і щедро змастіть його оливковою олією. Випікайте на нижній решітці духовки за 220°C протягом 18-23 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

Різне борошно вбирає різну кількість води, тому починайте з 390 мл і додавайте до 420 мл, орієнтуйтеся на консистенцію тіста. Воно повинно бути м’яким і трохи вологим, але не занадто густим.

Найкраще використовувати металеве або алюмінієве деко розміром. Пам’ятайте, що метал краще проводить тепло.

Начинки та варіанти: оливки — класика, проте фокачу можна зробити ще цікавішою. Спробуйте додати в’ялені помідори, свіжий розмарин, базилік або навіть сир.

Фокача з оливками — це справжнє гастрономічне задоволення. Вона стане чудовим доповненням до будь-якої страви чи навіть окремою закускою.

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