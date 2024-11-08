Фондю з грибами на сковороді: рецепт ефектної страви

Для подавання фондю з грибами на сковороді жодних спеціальних пристроїв або металевих шампурів вам не потрібно. Однак вам знадобиться багато хліба для вмочання.
Інгредієнти
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- гриби нарізані
- 1 ст.
- сіль
- свіжомелений чорний перець
- біле вино
- 2 ст. л.
- жирні вершки
- 3 ст. л.
- сир гауда (нарізаний кубиками)
- 300 г
- хліб
1. Розігрійте духовку до 190 градусів.
2. У сковороді середнього розміру, придатній для використання в духовці, розігрійте оливкову олію на середньому вогні.
3. Додайте гриби, приправте сіллю та перцем, а потім обсмажте до готовності, 4–5 хвилин.
4. Додайте в сковороду біле вино і доведіть до кипіння. Випаруйте вино, поки воно майже повністю не вбереться, а потім збийте в ньому густі вершки та доведіть до кипіння.
5. Додайте гауду та поставте сковороду в духовку. Випікайте, поки сир не розплавиться (вам може знадобитися перемішати його один раз, щоб сприяти рівномірному плавленню), 6-8 хвилин. Подавайте одразу ж із хлібом для вмочання.
Читайте також:
- Запечена картопля з гарбузовою начинкою: рецепт смачної страви
- Рецепт запіканки з гарбуза з пастою та шпинатом
- Батат з яйцями, запечений у духовці: рецепт корисного гарніру