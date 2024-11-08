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Фондю з грибами на сковороді: рецепт ефектної страви

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
226
Час на прочитання
1 хв
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Фондю з грибами на сковороді: рецепт ефектної страви

Фондю з грибами на сковороді / Фото: Credits

Для подавання фондю з грибами на сковороді жодних спеціальних пристроїв або металевих шампурів вам не потрібно. Однак вам знадобиться багато хліба для вмочання.

Інгредієнти

оливкова олія
1 ст. л.
гриби нарізані
1 ст.
сіль
свіжомелений чорний перець
біле вино
2 ст. л.
жирні вершки
3 ст. л.
сир гауда (нарізаний кубиками)
300 г
хліб

1. Розігрійте духовку до 190 градусів.

2. У сковороді середнього розміру, придатній для використання в духовці, розігрійте оливкову олію на середньому вогні.

3. Додайте гриби, приправте сіллю та перцем, а потім обсмажте до готовності, 4–5 хвилин.

4. Додайте в сковороду біле вино і доведіть до кипіння. Випаруйте вино, поки воно майже повністю не вбереться, а потім збийте в ньому густі вершки та доведіть до кипіння.

5. Додайте гауду та поставте сковороду в духовку. Випікайте, поки сир не розплавиться (вам може знадобитися перемішати його один раз, щоб сприяти рівномірному плавленню), 6-8 хвилин. Подавайте одразу ж із хлібом для вмочання.

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