Фондю з грибами на сковороді: рецепт ефектної страви

Для подавання фондю з грибами на сковороді жодних спеціальних пристроїв або металевих шампурів вам не потрібно. Однак вам знадобиться багато хліба для вмочання.

Інгредієнти оливкова олія 1 ст. л. гриби нарізані 1 ст. сіль свіжомелений чорний перець біле вино 2 ст. л. жирні вершки 3 ст. л. сир гауда (нарізаний кубиками) 300 г хліб

1. Розігрійте духовку до 190 градусів.

2. У сковороді середнього розміру, придатній для використання в духовці, розігрійте оливкову олію на середньому вогні.

3. Додайте гриби, приправте сіллю та перцем, а потім обсмажте до готовності, 4–5 хвилин.

4. Додайте в сковороду біле вино і доведіть до кипіння. Випаруйте вино, поки воно майже повністю не вбереться, а потім збийте в ньому густі вершки та доведіть до кипіння.

5. Додайте гауду та поставте сковороду в духовку. Випікайте, поки сир не розплавиться (вам може знадобитися перемішати його один раз, щоб сприяти рівномірному плавленню), 6-8 хвилин. Подавайте одразу ж із хлібом для вмочання.

Читайте також: