Форель, запечена з овочами в "човні" з пергаменту: рецепт корисної страви

Це корисна страва, яка чудово підійде тим, хто на дієті чи стежить за своїм харчуванням. Рибу використовуйте будь-яку: як червону, так і білу.
Сформуйте "човники" з пергаменту, наповніть овочами, викладіть стейк риби, запікайте в духовці і подайте порційно гарячими на святковий стіл. Таке приготування надасть страві оригінальності.
Інгредієнти
- форель
- 600 г
- картопля
- 3 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець болгарський
- 1 шт.
- лимон
- 0,5 шт.
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- суміш італійських трав
- перець чорний мелений
- сіль
- Філе риби промийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на порційні шматки, посоліть і збризкайте соком лимона.
- Перець болгарський очистіть від насіння та наріжте на дрібні кубики.
- Картоплю, моркву очистіть та наріжте також на дрібні кубики. Викладіть овочі в миску, додайте суміш італійських трав, перець чорний мелений, оливкову олію та сіль. Перемішайте.
- З пергаментного паперу зробіть "човники", зав'язавши кінці нитками. У них викладіть рибу, збризкайте її оливковою олією і всередину риби і з боків розкладіть овочі.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.
Поради:
- Овочі можна використовувати будь-які.
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