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Форель, запечена з овочами в "човні" з пергаменту: рецепт корисної страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
46
Час на прочитання
1 хв
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Форель, запечена з овочами в "човні" з пергаменту: рецепт корисної страви

Запечена форель з овочами / Фото: Getty Images

Це корисна страва, яка чудово підійде тим, хто на дієті чи стежить за своїм харчуванням. Рибу використовуйте будь-яку: як червону, так і білу.

Сформуйте "човники" з пергаменту, наповніть овочами, викладіть стейк риби, запікайте в духовці і подайте порційно гарячими на святковий стіл. Таке приготування надасть страві оригінальності.

Інгредієнти

форель
600 г
картопля
3 шт.
морква
1 шт.
перець болгарський
1 шт.
лимон
0,5 шт.
оливкова олія
1 ст. л.
суміш італійських трав
перець чорний мелений
сіль
  1. Філе риби промийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте на порційні шматки, посоліть і збризкайте соком лимона.
  2. Перець болгарський очистіть від насіння та наріжте на дрібні кубики.
  3. Картоплю, моркву очистіть та наріжте також на дрібні кубики. Викладіть овочі в миску, додайте суміш італійських трав, перець чорний мелений, оливкову олію та сіль. Перемішайте.
  4. З пергаментного паперу зробіть "човники", зав'язавши кінці нитками. У них викладіть рибу, збризкайте її оливковою олією і всередину риби і з боків розкладіть овочі.
  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин.

Поради:

  • Овочі можна використовувати будь-які.

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