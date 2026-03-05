Форшмак або тартар із тюльки по-Одеськи / © Credits

На сторінці ЇDAKИ ASMR COOKING розповіли про рецепт форшмаку чи тартару з тюльки — закуски, яка поєднує морський характер і домашній затишок.

Форшмак — страва з багатою історією. Його коріння веде до єврейської та східноєвропейської кухні, але саме Одеса перетворила цю закуску на гастрономічний символ півдня України.

Класично форшмак готують із оселедця, проте варіація з тюлькою — дрібною чорноморською рибою — додає страві ніжнішої текстури та делікатнішого смаку. Це той випадок, коли локальний продукт звучить по-новому та сучасно

Інгредієнти тюлька 500 г цибуля 1 шт. зелене яблуко 1 шт. варені яйця 2 шт. вершкове масло 70 г сік лимона мелений перець

Приготування

Очистьте тюльку від кісток і нутрощів. Якщо риба солона, додатково промивати не потрібно, але можна злегка обсушити паперовим рушником. Подрібніть цибулю, зелене яблуко та варені яйця. Яблуко краще обирати з виразною кислинкою, адже воно освіжає смак. Додайте м’яке вершкове масло, кілька крапель лимонного соку та мелений перець. Наріжте всі інгредієнти ножем до бажаного розміру, залежно від того, чи хочете ви класичний форшмак або структурніший мов «тартар».

Подавання

Форшмак ідеально смакує з житніми грінками, на підсушеному чорному хлібі, як намащення для канапе та у мінітарталетках для святкового столу. Можна також додати трохи зеленої цибулі чи свіжого кропу для аромату.

Поради

Якщо хочете м’якший смак, дайте закусці настоятися у холодильнику 30–40 хв.

Для більшої кремовості можна додати ложку густої сметани.

Якщо любите пікантність, спробуйте додати дрібку гірчиці.

Форшмак по-одеськи з тюльки — це доказ того, що смачно не означає складно. Кілька доступних інгредієнтів перетворюються на витончену закуску з характером Чорного моря. Спробуйте та, можливо, ця одеська класика стане вашим новим улюбленим рецептом.