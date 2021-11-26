Форшмак: рецепт найвідомішої закуски єврейської кухні

Якщо ресторани, що спеціалізуються на стравах єврейської кухні, поширені не так широко, як італійські, французькі чи китайські, це не означає, що єврейська кухня менш смачна.

Хто хоч раз скуштував курячу шию або рибу фіш, не забуде їхній смак ніколи. Назва традиційного десерту цимес вже давно стала номінальною, що позначає щось дуже смачне.

Сьогодні ми ділимося рецептом, мабуть, найвідомішої закуски єврейської кухні. Форшмак — страва з рубаного оселедця. За великим рахунком, це дуже ніжний паштет, який буде прекрасним доповненням до шматка бородинського або свіжоспеченого білого хліба.

Інгредієнти:

0,5 кг слабосоленого оселедця

2 скибочки батона

1 цибулина

1 зелене яблуко

4 яйця

100 г вершкового масла

чорний мелений перець

Приготування

З батона зрізати кірки та замочити м'якуш на 10-15 хвилин у невеликій кількості води.

Оселедець очистити від шкіри, випатрати, відрізати голову, видалити всі кістки і нарізати шматочками філе. Очищену цибулину і яблуко, а також круто зварені яйця теж нарізати невеликими шматочками.

Підготовлені оселедець, цибулю, яблуко та яйця провернути через м'ясорубку з дрібними ґратами або перебити блендером. Потім додати відтиснутий батон і знову провернути через м'ясорубку.

Оселедцеву масу злегка поперчити, ввести розм'якшене вершкове масло і ретельно вибити віночком або блендером до однорідного стану.

На замітку

Якщо оселедець дуже солоний, вимочіть його в молоці або чаї.

Щоб пом'якшити гостроту цибулі, її можна замаринувати або обдати окропом.

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