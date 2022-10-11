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Французький цибулевий суп із грінкою: класичний рецепт

Дата публікації
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944
Час на прочитання
2 хв
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Французький цибулевий суп із грінкою: класичний рецепт

Фото: Credits

Цибулевий суп – це класика французької кухні. Готувати його довго, але зовсім не складно.

Цибулевий суп — це смачна цікава і досить проста у приготуванні страва, яка викликає захоплення, якщо подавати її до столу на дружній вечері.

Складові

  • вершкове масло — 80 г
  • цибуля солодких сортів — 3 великі цибулини
  • часник — 2 зубчики
  • яловичий бульйон — 1,5 л
  • коньяк — 50 г
  • лавровий лист — 1 шт
  • чебрець свіжий — 2 ст. л
  • сіль та свіжомелений чорний перець
  • багет — половина чи третина
  • тертий сир – 120 г

Приготування

Наріжте тонкими кільцями цибулю і подрібніть часник. Розтопіть вершкове масло|мастило| на середньому вогні. Додайте цибулю і пасеруйте, поки вона не стане м'якою, близько 5 хвилин. Зменшіть вогонь до мінімуму і продовжуйте готувати, поки цибуля не стане золотистою та карамелізованою, від 15 до 20 хвилин. Слідкуйте, щоб цибуля не пригоріла. Додайте часник.

Перекладіть суміш у каструлю і додайте бульйон, коньяк, лавровий лист і чебрець. Варіть суп щонайменше годину, а краще довше.

Приправте суп сіллю та перцем. Розігрійте жаровню у духовці. Розлийте суп по тарілках, придатних для використання в духовці, і покладіть у кожну по 2 скибочки багету. Зверху на багет викладіть тертий сир. Запікайте суп, доки сир не розплавиться і не підрум'яниться, від 2 до 3 хвилин.

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Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
944
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