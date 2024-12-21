Французький цибулевий суп: класичний рецепт ароматної страви

Французький цибулевий суп – страва, яка вдало поєднує простоту приготування з вишуканістю смаку. Карамелізована цибуля, ароматний яловичий бульйон і сирна скоринка створюють досконалу гармонію смаку.
Якщо ви мрієте відчути смак французької кухні у себе вдома, спробуйте приготувати цей рецепт, яким поділилися на сторінці carmelak_.
Інгредієнти
- Цибуля
- 1,3 кг
- Вершкове масло 3 ст. л
- 3 ст. л
- Яловичий бульйон
- 4 склянки
- Біле сухе вино
- 1 склянка
- Лавровий листок
- 2 шт.
- Чебрець
- Сіль
- Перець
- Приправа умамі
- Багет
- 1 шт.
- Швейцарський сир
- Сир Пармезан
- Часникове масло
Приготування
- Дрібно наріжте цибулю.
- У великій каструлі розтопіть вершкове масло та додайте цибулю.
- Обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуйте, поки цибуля не стане золотисто-коричневою.
- Щоб уникнути прилипання, час від часу додавайте трохи яловичого бульйону.
- Коли цибуля стане досконало карамелізованою, додайте спеції: лавровий лист, чебрець, сіль, перець, а також приправу умамі.
- Влийте решту яловичого бульйону та біле сухе вино.
- Тушкуйте на слабкому вогні близько 10 хвилин, щоб усі смаки злилися.
- Наріжте багет скибками та злегка обсмажте.
- За бажанням можете змастити шматочки часниковим маслом, це надасть додаткового аромату.
- Заздалегідь підготуйте сир: натріть пармезан та наріжте швейцарський сир пластинами.
- Розлийте гарячий суп у спеціальні порційні формочки. Покладіть зверху шматочок багета, рясно посипте пармезаном і покладіть шматок швейцарського сиру.
- Форми з супом поставте у духовку під гриль. Запікайте, поки сир не розплавиться і не стане золотисто-хрустким.
Ваша кухня наповниться неймовірним ароматом, який миттєво перенесе вас ніби у затишне французьке кафе.
Цибуля – серце цієї страви. Карамелізація розкриває її природну солодкість, а вино та бульйон додають багатства смаку. Сирна скоринка – це фірмовий штрих, без якого французький цибулевий суп неможливо уявити.
Цей суп – не просто їжа, а спосіб провести час із задоволенням, смакувати кожен момент його приготування. Спробуйте та ви зрозумієте, чому французький цибулевий суп так полюбляють у всьому світі.
Bon appétit!
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