Французький цибулевий суп: класичний рецепт ароматної страви

Французький цибулевий суп – страва, яка вдало поєднує простоту приготування з вишуканістю смаку. Карамелізована цибуля, ароматний яловичий бульйон і сирна скоринка створюють досконалу гармонію смаку.

Якщо ви мрієте відчути смак французької кухні у себе вдома, спробуйте приготувати цей рецепт, яким поділилися на сторінці carmelak_.

Інгредієнти Цибуля 1,3 кг Вершкове масло 3 ст. л 3 ст. л Яловичий бульйон 4 склянки Біле сухе вино 1 склянка Лавровий листок 2 шт. Чебрець Сіль Перець Приправа умамі Багет 1 шт. Швейцарський сир Сир Пармезан Часникове масло

Приготування

Дрібно наріжте цибулю. У великій каструлі розтопіть вершкове масло та додайте цибулю. Обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуйте, поки цибуля не стане золотисто-коричневою. Щоб уникнути прилипання, час від часу додавайте трохи яловичого бульйону. Коли цибуля стане досконало карамелізованою, додайте спеції: лавровий лист, чебрець, сіль, перець, а також приправу умамі. Влийте решту яловичого бульйону та біле сухе вино. Тушкуйте на слабкому вогні близько 10 хвилин, щоб усі смаки злилися. Наріжте багет скибками та злегка обсмажте. За бажанням можете змастити шматочки часниковим маслом, це надасть додаткового аромату. Заздалегідь підготуйте сир: натріть пармезан та наріжте швейцарський сир пластинами. Розлийте гарячий суп у спеціальні порційні формочки. Покладіть зверху шматочок багета, рясно посипте пармезаном і покладіть шматок швейцарського сиру. Форми з супом поставте у духовку під гриль. Запікайте, поки сир не розплавиться і не стане золотисто-хрустким.

Ваша кухня наповниться неймовірним ароматом, який миттєво перенесе вас ніби у затишне французьке кафе.

Цибуля – серце цієї страви. Карамелізація розкриває її природну солодкість, а вино та бульйон додають багатства смаку. Сирна скоринка – це фірмовий штрих, без якого французький цибулевий суп неможливо уявити.

Цей суп – не просто їжа, а спосіб провести час із задоволенням, смакувати кожен момент його приготування. Спробуйте та ви зрозумієте, чому французький цибулевий суп так полюбляють у всьому світі.

Bon appétit!

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