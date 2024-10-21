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Французький цибульний дип: рецепт оригінального соусу для закусок

Час приготування
55 хвилин
Харчова цінність на 100 г
78 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
2 хв
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Французький цибульний дип: рецепт оригінального соусу для закусок

Французький цибульний дип / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цю версію французького цибульного дипу з дуже пікантної карамелізованої цибулі.

У цьому рецепті потрібна нарізана соломкою цибуля — тобто довгі тонкі сірники — але не лякайтеся цього кухарського терміну. Це проста техніка. Коли ви нарізаєте овоч соломкою, робите надрізи від полюса до полюса (тобто від кореневого та стеблового кінців), нарізуючи їх паралельно волокнам цибулі.

Інгредієнти

оливкова олія
3 ст. л.
цибуля
2 шт.
сіль
свіжомелений чорний перець
сметана
2 ст.
майонез
2 ст. л.
зелена цибуля для прикраси

1. У великій сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте цибулю і приправте 1½ чайної ложки солі. Готуйте, часто помішуючи, поки цибуля не почне розм'якшуватися і зменшуватися в розмірах, 8-10 хвилин. Зменште вогонь до середньо-низького і продовжуйте готувати, періодично помішуючи, поки вона не стане глибоко карамелізованою, 25-30 хвилин. (Якщо ви помітили, що цибуля починає підгорати або набуває надто яскравого кольору, ви можете деглазувати сковороду кількома столовими ложками води, помішуючи, щоб розм'якшити підсмажені шматочки на сковороді). Відставте цибулю убік, щоб вона охолола.

2. У великій мисці змішайте сметану, майонез та охолоджену цибулю до однорідної маси. Перекладіть на блюдо для сервування і прикрасьте нарізаною свіжою зеленою цибулею і свіжомеленим чорним перцем. Подавайте з картопляними чипсами для вмочання.

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