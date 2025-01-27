Французький шоколадний мус: рецепт ароматного смаколика

Шоколадний мус — це спосіб створити особливу атмосферу свята та романтики, навіть у звичайний день. Його ніжна текстура, насичений шоколадний смак і вишуканий вигляд роблять десерт ідеальним завершенням будь-якої трапези. А простота приготування дозволяє насолоджуватися ним навіть тим, хто тільки починає свій кулінарний шлях.
Французька кухня завжди асоціюється з витонченістю, вишуканим смаком і елегантністю. Цей десерт стане ідеальним вибором для романтичного вечора, а що найприємніше, він готується без випікання, а весь процес займає лише 10 хвилин, як це зробити розповіли на сторінці bakedbylaora. Рецепт шоколадного мусу розраховано на 6-8 порцій.
Інгредієнти
- Яйця
- 5 шт.
- Цукор
- 70-100 г
- Шоколад
- 250 г
- Вершкове масло
- 125 г
Приготування
- У невеликій каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло. Коли масло стане рідким, додайте до нього подрібнений шоколад. Постійно помішуйте, щоб уникнути підгоряння та доведіть суміш до однорідності.
- Розділіть яйця на білки та жовтки, помістіть їх у дві окремі миски. До кожної миски додайте по 50 грамів цукру. За допомогою електричного міксера збийте білки з цукром до густої піни. У другій мисці збийте жовтки з цукром до кремоподібної консистенції (кожен процес займає приблизно 3-4 хвилини).
- Обережно вмішайте збиті жовтки у білкову масу, щоб зберегти легкість текстури. Після цього поступово додайте розтоплений шоколад із маслом. Акуратно перемішайте, щоб отримати однорідну масу.
- Перекладіть готову суміш у велику миску чи розподіліть у порційні келихи або формочки для подачі. Накрийте десерт харчовою плівкою та поставте у холодильник мінімум на 4-5 годин, щоб мус добре застиг і набув потрібної консистенції.
- Перед подачею прикрасьте мус тертим шоколадом, свіжими ягодами, збитими вершками чи листочками м’яти.
Поради:
- Не поспішайте подавати десерт — 4-5 годин у холодильнику — це мінімальний час для ідеального результату.
Відтепер, щоб відчути магію Парижа, вам не потрібно бронювати квиток до Франції. Достатньо трохи шоколаду, яйця, цукор і вершкове масло та ваш дім наповниться ароматами вишуканої французької кухні.
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