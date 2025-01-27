Французький шоколадний мус: рецепт ароматного смаколика

Шоколадний мус — це спосіб створити особливу атмосферу свята та романтики, навіть у звичайний день. Його ніжна текстура, насичений шоколадний смак і вишуканий вигляд роблять десерт ідеальним завершенням будь-якої трапези. А простота приготування дозволяє насолоджуватися ним навіть тим, хто тільки починає свій кулінарний шлях.

Французька кухня завжди асоціюється з витонченістю, вишуканим смаком і елегантністю. Цей десерт стане ідеальним вибором для романтичного вечора, а що найприємніше, він готується без випікання, а весь процес займає лише 10 хвилин, як це зробити розповіли на сторінці bakedbylaora. Рецепт шоколадного мусу розраховано на 6-8 порцій.

Інгредієнти Яйця 5 шт. Цукор 70-100 г Шоколад 250 г Вершкове масло 125 г

Приготування

У невеликій каструлі на повільному вогні розтопіть вершкове масло. Коли масло стане рідким, додайте до нього подрібнений шоколад. Постійно помішуйте, щоб уникнути підгоряння та доведіть суміш до однорідності. Розділіть яйця на білки та жовтки, помістіть їх у дві окремі миски. До кожної миски додайте по 50 грамів цукру. За допомогою електричного міксера збийте білки з цукром до густої піни. У другій мисці збийте жовтки з цукром до кремоподібної консистенції (кожен процес займає приблизно 3-4 хвилини). Обережно вмішайте збиті жовтки у білкову масу, щоб зберегти легкість текстури. Після цього поступово додайте розтоплений шоколад із маслом. Акуратно перемішайте, щоб отримати однорідну масу. Перекладіть готову суміш у велику миску чи розподіліть у порційні келихи або формочки для подачі. Накрийте десерт харчовою плівкою та поставте у холодильник мінімум на 4-5 годин, щоб мус добре застиг і набув потрібної консистенції. Перед подачею прикрасьте мус тертим шоколадом, свіжими ягодами, збитими вершками чи листочками м’яти.

Поради:

Не поспішайте подавати десерт — 4-5 годин у холодильнику — це мінімальний час для ідеального результату.

Відтепер, щоб відчути магію Парижа, вам не потрібно бронювати квиток до Франції. Достатньо трохи шоколаду, яйця, цукор і вершкове масло та ваш дім наповниться ароматами вишуканої французької кухні.

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